Август, 04 в 15:16

С 29 июля 2022 года у абитуриентов появилась возможность подавать заявления на поступление в вузы.

В этом году будущие студенты имеют право подать 20 заявлений в вузы, в то же время для поступления на бюджет их количество не должно превышать 5.

Абитуриенту остается только выбрать в какой университет поступать. О лучшие университеты Украины 2022 года — читайте в нашем материале.

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Рейтинг университетов Украины

Этот рейтинг ежегодно разрабатывает Центр международных проектов Еврообразование в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

При его составлении эксперты учитывают множество деталей, в частности современные тенденции развития высшего образования в каждом вузе.

Также во время рейтингования учитывается всесторонняя деятельность университетов.

Лучшие университеты Украины 2022 — рейтинг

Второй год подряд возглавляет рейтинг Киевский национальный университет им. Шевченко, второе место занял — Киевский политехнический институт им. Сикорского, а третье – Харьковский национальный университет им. Каразина.

Также в пятерку входят — Львовская политехника и Харьковский политехнический институт, зато Сумской государственный университет опустился на одну ступеньку вниз, заняв шестую позицию.

В свою очередь Львовский национальный университет им. Франка, занял седьмое место в рейтинге, а Национальный университет биоресурсов и природопользования — восьмое.

Замыкают десятку — Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Днепровский национальный университет им. Гончара.

Итак, в топ-15 лучших вузов 2022 года вошли:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Национальный университет Львовская политехника Национальный технический университет Харьковский политехнический институт Сумской государственный университет Львовский национальный университет имени Ивана Франко Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Харьковский национальный университет радиоэлектроники Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Ужгородский национальный университет Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова Национальный технический университет Днепровская политехника Винницкий национальный технический университет

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте Osvita.ua.