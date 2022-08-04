Куда поступать в 2022 году: рейтинг лучших университетов Украины
С 29 июля 2022 года у абитуриентов появилась возможность подавать заявления на поступление в вузы.
В этом году будущие студенты имеют право подать 20 заявлений в вузы, в то же время для поступления на бюджет их количество не должно превышать 5.
Абитуриенту остается только выбрать в какой университет поступать. О лучшие университеты Украины 2022 года — читайте в нашем материале.
Рейтинг университетов Украины
Этот рейтинг ежегодно разрабатывает Центр международных проектов Еврообразование в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
При его составлении эксперты учитывают множество деталей, в частности современные тенденции развития высшего образования в каждом вузе.
Также во время рейтингования учитывается всесторонняя деятельность университетов.
Лучшие университеты Украины 2022 — рейтинг
Второй год подряд возглавляет рейтинг Киевский национальный университет им. Шевченко, второе место занял — Киевский политехнический институт им. Сикорского, а третье – Харьковский национальный университет им. Каразина.
Также в пятерку входят — Львовская политехника и Харьковский политехнический институт, зато Сумской государственный университет опустился на одну ступеньку вниз, заняв шестую позицию.
В свою очередь Львовский национальный университет им. Франка, занял седьмое место в рейтинге, а Национальный университет биоресурсов и природопользования — восьмое.
Замыкают десятку — Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Днепровский национальный университет им. Гончара.
Итак, в топ-15 лучших вузов 2022 года вошли:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- Национальный университет Львовская политехника
- Национальный технический университет Харьковский политехнический институт
- Сумской государственный университет
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
- Ужгородский национальный университет
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
- Национальный технический университет Днепровская политехника
- Винницкий национальный технический университет
С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте Osvita.ua.