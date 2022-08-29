Серпень, 29 в 13:33

Повномасштабна війна в Україні внесла корективи у кожну сферу життя українців. Не оминуло це й заклади вищої освіти.

Цьогоріч абітурієнти мали змінені правила вступних іспитів та вступу загалом.

Коли розпочнеться навчання в університетах 2022 – дізнавалися Факти ICTV.

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Начальний рік 2022

Цього року кожен заклад вищої освіти прийматиме рішення стосовно початку навчання самостійно.

Перш за все, це залежить від регіону та безпекової ситуації, наявності укриттів поблизу закладу тощо.

Проте Міносвіти все ж створило певні рекомендації для ЗВО, згідно з якими навчальний рік у студентів розпочнеться незвично.

Наприклад, для студентів першого курсу коледжів (та інших закладів фахової передвищої освіти) навчання рекомендували почати вже з 15 серпня.

Для студентів перших курсів ЗВО рекомендовано почати навчатися з 15 вересня, але не пізніше 1 жовтня.

А для здобувачів освіти першого курсу магістратури на основі вищої освіти — орієнтовно з 1 жовтня 2022 року.

При цьому для студентів старших курсів як коледжів, так і університетів рекомендують зробити робочими суботи у теплі частини року.

Також Міносвіти рекомендувало скорегувати й графік сесій для студентів в осінньо-зимовий період.

Проте у рекомендаціях вказано, що залікові екзаменаційні сесії мають бути завершені до кінця листопада 2022 року, а другий семестр розпочався не раніше 15 лютого 2023 року.

Коли університети розпочнуть навчання 2022 – дати

Навчання у закладах вищої освіти починається у різні дати, оскільки вони є автономними.

Рекомендовані дати для початку навчання:

І курс — з 15 вересня;

ІІ, ІІІ, ІV курс — з 15 серпня;

Магістратура — з 1 жовтня.

Наприклад, у Київському національному університет ім. Тараса Шевченка графік навчання затвердили такий:

ОС Бакалавр – початок теоретичного навчання:

І курс: 19 вересня ;

; II-IV курси: 1 вересня.

ОС Магістр — початок теоретичного навчання:

І рік навчання: 1 жовтня ;

; ІІ рік навчання: 1 вересня.

Період сесії: 10.12.2022 — 31.12.2022.

Щоб дізнатися про дати початку навчання у конкретному університеті, слід самостійно телефонувати у приймальну комісію вишу. Усі номери телефонів розміщенні на офіційних сайтах ЗВО.