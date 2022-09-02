Сентябрь, 01 в 21:38

Миллионы пользователей из Украины с началом полномасштабной войны столкнулись с цензурированием со стороны Meta. Это коснулось как украинцев с небольшим количеством подписчиков, так и людей с большой аудиторией, а также страниц активистов, блогеров и украинских СМИ.

С чем может быть связана такая “цифровая диктатура”, как бороться с цензурой продуктов Meta – Facebook и Instagram, – и что делать, чтобы уменьшить шанс блокировки страницы – читайте в материале Факты ICTV.

Что не так с Meta

Сама система блокировок у Facebook довольно сложная и непонятная для многих пользователей.

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Так, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал компанию опубликовать список “запретных” слов, на которые можно было бы ориентироваться, однако пока что результата это не дало.

Кроме того, 28 июля Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к Meta с просьбой разблокировать страницы некоторых украинских блогеров в соцсетях, которые попали под раздачу цензуры Facebook и Instagram.

– Команда Минцифры пытается помогать: мы посылаем запросы в Meta, чтобы компания разблокировала контент украинцев. Почти все запросы получают положительное решение – и аккаунты активистов, волонтеров, блогеров разблокируют. Однако это не решает проблему глобально, – отметили в министерстве.

Согласно открытым данным, часть контента в Instagram и Facebook блокируется из-за алгоритмов соцсетей – так как невозможно нанять столько людей, чтобы вручную мониторить такое большое количество контента.

Алгоритмы занимаются проверкой автоматически, что уже вызывало некоторые проблемы еще до того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, а уже после начала войны в Украине ситуация обострилась сильнее.

Некоторым блокировкам способствуют атаки российских ботов, которые массово жалуются на публикации и профили, чтобы навредить.

Из-за этой ситуации Минцифры написало письмо президенту по глобальной политике корпорации Meta Нику Клеггу, с призывом улучшить процессы модерации украинского контента.

– Также попросили поделиться с украинскими пользователями своим списком правил модерации украинского региона. Это поможет понять, какой контент система модерации воспринимает как опасный, а потому позволит избегать массовых блокировок, – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что надеются, что подходы к украинскому контенту изменятся, и мы продолжим рассказывать миру о нашей смелой нации и совместной борьбе с врагом.

Как украинцы борются с блокировками Meta

Отметим, что проблема появилась не вчера и даже не полгода назад – она существует еще с 2014 года, времен, когда война России с Украиной еще только началась.

Из-за бана информации о российско-украинской войне пользователи запустили хэштег #MetaStopBlockingUkraine, который завирусился не только в Facebook и Instagram, но также в LinkedIn и Twitter.

Люди постят скриншоты заблокированного контента и рассказывают, что их посты о войне удаляют.

Кроме того, микроблогер Оксана Бердникова, которая в 2014 году уехала из Луганска, создала петицию на сайте президента, в которой попросила Владимира Зеленского обратиться к руководству компаний Google и Meta по поводу этих блокировок.

Ее страницу, на которой было 12 500 подписчиков, поначалу несколько раз заблокировали, а затем – удалили без права на восстановление.

В своем блоге украинка писала о войне, собирала средства на ВСУ и раненым в госпиталь.

Обращение к генеральному директору Meta Марку Цукербергу направил и украинский бизнесмен, соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет.

Он просит решить проблему российских ботов, рассказав о ситуации на примере своей жены Юлии Пелипас, которая является fashion-директором Vogue Ukraine.

– У Юлии есть Instagram с 250 тыс. фоловеров. На 95% эта аудитория – иностранцы (в основном представители креативных индустрий). Конечно, с самого начала войны Юля использует свой Instagram, чтобы доносить правду до иностранцев, – заявил бизнесмен.

Он добавил, что у его жены есть личные причины распространения правды о российско-украинской войне, а именно – потеря родственников в Мариуполе.

Российские пользователи, по его словам, ежедневно отправляют жалобы на ее посты о войне, что приводило к отправке в “теневой бан”, однако недавно ситуация ухудшилась.

– Несколько недель назад аккаунт Юли был закрыт впервые (возвращен через несколько дней). А в начале августа его закрыли второй раз, и нам пришлось использовать все свои связи, чтобы его снова вернули. Сейчас на каждый пост или комментарий Юли нападают боты, и есть полное впечатление, что ее аккаунт вот-вот будет закрыт в третий раз – и, как говорят специалисты, после этого его восстановить уже невозможно, – подчеркнул Дубилет.

Он уточнил, что страница его жены в Instagram – это не “какая-то забава”, а рабочий инструмент, который использовался для создания успешного бизнеса.

– На примере Юли я хочу еще раз привлечь внимание Meta к этой ситуации. В такой же ситуации оказались тысячи других украинцев (и не только украинцев, кстати). Решение этой проблемы – это не бином Ньютона, я это точно знаю. Цукерберг должен отвлечься на мгновение от своих безногих метаобразований и решить эту проклятую проблему с искусственными жалобами ботов, – пишет украинский бизнесмен у себя в соцсетях.

Блокировки украинских СМИ

В очень сложной ситуации оказались также украинские медиа. Страницы многих из них столкнулись со всем разнообразием проблем – от ошибочных решений алгоритмов соцсети до нашествия российских ботов, которые целенаправленно пытались добиться их удаления из Facebook и Instagram.

Последствия этих атак можно увидеть и сейчас, если пройтись по страницам ведущих медиа.

Руководитель отдела работы с соцсетями Starlight Media Дарья Манзюк отметила, что заметила, как ужесточилась политика Facebook после того, как началась полномасштабная война.

– До этого были незначительные моменты, а после полномасштабного вторжения все стало серьезнее. У них есть определенные правила, которые, к сожалению, очень размыты. Например, они говорят, что нельзя освещать террористические организации, однако не указано, что именно считается террористической организацией, – утверждает Мандзюк.

По ее словам, Факты столкнулись с проблемой, когда такой организацией в Meta считают наших героев – Азов.

– У нас есть несколько банов даже за простое упоминание Азова… Был случай, когда мы опубликовали видео, где они идут. Да, у них было в руках оружие, однако, по правилам, его нельзя продавать или показывать, как кого-то, например, убивают этим оружием. Ничего такого здесь не было. Но видео заблокировали и промаркировали это как террористическую кампанию, – рассказала она.

Мандзюк подчеркнула, что Facebook очень плохо относится к Азову именно из-за маркировки о “террористической организации”, и мы не можем доказать, что это наши защитники, которые входят в ВСУ.

– Их это не интересует, потому мы вынуждены писать “защитники Мариуполя”, избегая названия Азова и даже Азовстали. Даже упоминание о событиях на Азовстали вызывает очень негативную реакцию у Facebook, и существует большая вероятность, что прилетит бан, – резюмировала она.

Российские боты, в свою очередь, жаловались на каждый пост, даже не связанный с войной, из-за чего постоянно приходилось оспаривать жалобы через специальную форму и бесконечно проходить проверки модератора.

– Неизвестно почему некоторые баны забирали, а некоторые – нет. Боты жаловались на все. Элементарно, видео, как стреляет гаубица, разбитые дома после обстрелов РФ – писали, что это неприемлемый контент, – сообщила руководитель.

Кроме того боты жалуются на посты, которые были опубликованы, к примеру, год назад.

Как не попасть в бан: рекомендации эксперта

Заместитель директора Центра демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), член Независимого медийного совета Игорь Раскладай подчеркивает, что ситуация довольно сложная, ведь Meta с 2011 года разрабатывала свой цензор, который изначально был достаточно маленький – буквально на пару страниц.

В 2015 году они его обновили и дополнили. Сейчас же – это огромный талмуд с кучей описаний и двумя уровнями угроз.

– Он довольно сложный, и я понимаю, что большинство людей, вероятно, не читали его, или если и читали, то по диагонали. И это проблема, ведь очень часто именно из-за того, что люди не знают об этих ограничениях, они влетают в бан, – заявил юрист.

В качестве примера он рассказал о том, что на днях журналистка, которая специализируется на религиозной тематике, Елена Кулыгина, запостила пост в поддержку очередных закупок на армию и выложила в посте номера карточек.

– Этот пост довольно быстро снесли. Почему? Все очень просто: правила Meta запрещают размещать на своей платформе любые идентификационные данные, касающиеся банковских реквизитов и id. А выглядит все так, будто чуть ли не российские боты напали. На самом же деле все просто: есть нарушение, есть формальные правила, поэтому пост снесли, – разъяснил он.

Группу одного киевского блога с 30 тыс. подписчиков, в свою очередь, снесли за то, что один из админов пропустил несколько раз посты с потерянными паспортами, в которых не заблюрили данные.

– Соответственно: раз прилет, два прилет. Хотя мы понимаем, что нарушение хоть и есть, но оно не какое-то суперкритичное. Однако есть формальный подход, и мне тут ничего сделать не удалось, – сообщил Раскладай.

Также, по его словам, снова забанили Аркадия Бабченко, и в этот раз – уже окончательно, хотя до этого один раз отбить жалобы и восстановить страницу удалось.

Другим аспектом, который может привести к удаленным постам и другим санкциям со стороны Facebook, является использование слов “москаль”, “хохол”, “кацап”, “русня” – это терминологический словарь, который считается языком ненависти.

– Туда же относятся фразы из серии: “Чтобы все кацапы повыздыхали” и тому подобное. За это тоже прилетает, людей банят, и соответственно, такие случаи отбить практически невозможно. Самый классический пример – цитата погибшего Романа Ратушного о том, что “чем больше мы убьем москалей сейчас, тем меньше их нужно будет убивать нашим детям”. Классический хейт. За него поприлетало очень многим, – отметил юрист.

Отдельно эксперт выделил историю с Азовом. Так, кроме Факты ICTV, по его словам, с проблемой из-за невосприятия Азова в Meta возникали проблемы у Суспильного и у Института Нацпамяти.

– Это в основном удается отбивать, потому что это news reporting. Но прилеты происходят регулярно и только потому, что Азов находится в перечне нежелательных организаций, – в том перечне, который я видел слитым в интернете, так как это непубличный список, к сожалению, за хейт. То есть за язык вражды. Но мне говорили, что это не только за хейт, – сказал он.

Раскладай уточнил, что доказать Facebook или Instagram, что Азов – это не терроризм, фактически невозможно, потому что они провели какое-то свое расследование, включили Азов в этот перечень, и он там висит до сих пор.

– Я знаю, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров должен был поговорить с Meta о том, чтобы провести свое расследование, но пока что результатов этого я не вижу, – заявил юрист.

Он рассказал, что в Instagram, который также является продуктом Meta, бан могут спровоцировать кадры насилия. По его словам, политика здесь “недостаточно прозрачная”, так как попадаются видеозаписи, на которых могут быть видны тяжелые кадры войны, которые не стоило бы выпускать хотя бы без блюра.

– Некоторые кадры блюрятся, и это компромисс со стороны платформы насчет контента, который формально не должен был бы быть на платформе, однако он разрешен из-за обстоятельств. Я не могу сказать, что Meta не пытается что-то делать по поводу нас, но украинцы не понимают, что есть очень много претензий к компании от других сторон, которые мы просто не видим. И вот блюр – это, собственно, компромиссный вариант, – резюмировал он.

Юрист рассказал, что в свое время смог отбить хэштеги Ирпень, Буча, Бородянка и все изображения, которые с этим связаны – они блюрились, но не удалялись, и это было отработано достаточно быстро.

– Есть также ситуации, когда алгоритм анализирует ваш контент и ошибочно решает, что он нарушает правила. Такие кейсы бывают довольно часто, их удается отбивать, хотя и, к сожалению, не всегда оперативно. Временами обжалование рассматривают более месяца, – рассказал Раскладай.

Он подчеркнул, что в первую очередь рекомендует пользователям потратить время на то, чтобы хотя бы просмотреть правила Meta и понять их логику, так как полностью запомнить их все нереально.

– Второе – не использовать эпитеты, лучше писать как есть, что это сделали россияне. По Азову – я не хотел бы рекомендовать медиа не писать об этом. Скорее я могу рекомендовать подавать это максимально четко как новость, чтобы при обжаловании системе можно было указать на это. И общая рекомендация: никогда не лениться делать обжалование, даже если это элементарный бан на сутки. Потому что алгоритмы часто ошибаются, и если мы не будем показывать, что что-то не так, они будут продолжать действовать так же, – резюмировал юрист.

Какой позиции придерживаются в Facebook

Менеджер Facebook по публичной политике для Украины Екатерина Крук, работающая на этой должности с лета 2019 года, отметила в материале для Детектор.Медиа, что довольно часто получает от украинцев вопросы о модераторах.

– Ведь украинцы переживают, чтобы к модерированию их сообщений не привлекали россиян. Наша команда модераторов – это более 35 тыс. человек. Мы используем разные подходы к модерированию разного контента. Фото и видео в первую очередь модерирует искусственный интеллект, тексты – человек, – утверждает она.

Крук заявила, что в Meta предпочитают людей, которые являются представителями определенного региона или страны, знают культурный и языковой контекст.

А потому в украинской команде модераторов, по ее словам, работают украинцы.

– Сколько их, кто они – это информация, которую мы не разглашаем. Базируются они преимущественно в наших крупных офисах в Дублине и Лондоне, где они имеют безопасный доступ к модераторским инструментам, – рассказала менеджер.

Она признала, что постоянно слышит претензии по блокированию и удалению “не тех, кого нужно, и не за то, за что нужно”.

– Чтобы хоть чуть-чуть снизить градус напряжения и недовольство нашими решениями, мы создали независимый внешний наблюдательный совет (External Oversight Board). Facebook создала отдельный фонд, финансирующий эту организацию. Мы не вмешиваемся в их работу ни на организационном, ни на финансовом уровне. Не влияем на кейсы, которые они подбирают для себя. И мы обязались выполнять все решения этого совета, кроме тех, которые будут противоречить закону, – утверждает Крук.

Менеджер пояснила, что это группа экспертов со всего мира, которую на первом этапе помогала формировать корпорация, но в дальнейшем они сами будут решать, кого приглашать вместо выбывающих членов.

– Они занимаются сложными случаями, важными для определенного региона или имеющими глобальное значение. Они могут принять решение об уточнении правил соцсети – мы с этим согласны, – рассказала она.

Как сообщается, к внешнему наблюдательному совету может обратиться каждый пользователь, чей контент удалили. Для этого необходимо заполнить форму на сайте. Совет рассматривает жалобы в течение 90 дней и публикует решение на сайте, а администрация соцсети обязана их выполнять.