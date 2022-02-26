Вторжение России в Украину: Facebook объявил о дополнительных шагах

Социальная сеть Facebook объявила о дополнительных шагах в связи со вторжением России в Украину.

Как уточняется, Facebook запретил российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать на своей платформе в любой точке мира.

– Мы также продолжаем наносить ярлыки на дополнительные российские государственные средства массовой информации. Эти изменения уже начали внедряться и будут продолжаться в выходные, – сказано в сообщении.

Ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила, как различить украинскую военную технику и российскую, а также сообщила что делать, если встретишь войска агрессора.