Когда мужчинам без военного опыта разрешат выезд за границу: Зеленский ответил на петицию

Август, 16 в 12:07

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию относительно ограничения выезда за границу мужчин 18-60 лет без военного опыта, с 19 мая набравшую более 27 тыс. подписей.

Глава государства подчеркнул, что право покидать территорию Украины в соответствии со статьей 64 Конституции может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения, с указанием срока действия этих ограничений.

– Отмену указанных ограничений предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения, – написал президент под петицией.

По его словам, правила пересечения государственной границы гражданами Украины, ограничения и категории граждан, которые могут выезжать в случае введения военного положения, устанавливаются Кабмином.

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– Поэтому я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обработать поднятые в электронной петиции вопросы. О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет министров Украины, – объяснил Зеленский.

Верховная Рада на днях поддержала продление военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 21 ноября.