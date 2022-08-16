Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Когда мужчинам без военного опыта разрешат выезд за границу: Зеленский ответил на петицию

Валентина Летяк, редактор ленты
ЗСУ

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию относительно ограничения выезда за границу мужчин 18-60 лет без военного опыта, с 19 мая набравшую более 27 тыс. подписей.

Глава государства подчеркнул, что право покидать территорию Украины в соответствии со статьей 64 Конституции может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения, с указанием срока действия этих ограничений.

– Отмену указанных ограничений предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения, – написал президент под петицией.

По его словам, правила пересечения государственной границы гражданами Украины, ограничения и категории граждан, которые могут выезжать в случае введения военного положения, устанавливаются Кабмином.

Сейчас смотрят

– Поэтому я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обработать поднятые в электронной петиции вопросы. О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет министров Украины, – объяснил Зеленский.

Верховная Рада на днях поддержала продление военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 21 ноября.

Читайте
Третья петиция о выезде за границу мужчин набрала необходимые 25 тыс. голосов

Источник: Офис президента
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка