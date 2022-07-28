Июль, 28 в 17:53

Все работодатели и частные предприниматели должны платить за себя и своих наемных работников Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Что такое ЕСВ, для чего он нужен и какая его ставка — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое ЕСВ

Это страховой платеж, который платят работодатели за своих работников, а также физические лица (предприниматели), осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

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Плательщиками единого взноса являются:

работодатели;

физические лица-предприниматели, избравшие общую или упрощенную систему налогообложения;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую или юридическую практику и т. п) и получают от нее доход;

фермеры, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию;

лица, принимающие добровольное участие в системе общеобязательного государственного соцстрахования;

к лицам, подлежащим страхованию; лица, принимающие добровольное участие в системе общеобязательного государственного соцстрахования; исполнительные службы.

В общем, этот взнос нужен, чтобы застрахованные лица смогли получить социальную помощь в случае безработицы, заболеваний, для пенсионных выплат и других случаях.

ЕСВ является регулярным, обязательным и ежемесячным платежом, который лица обязаны платить не позднее 20 числа следующего месяца.

Однако его можно вносить не только каждый месяц, а раз в квартал или в конце года.

Как уплачивается ЕСВ

Базой начисления единого взноса для работодателей является сумма каждой заработной платы, которую они платит застрахованным работникам.

В свою очередь ФОПы платят ЕСВ в зависимости от своего дохода.

Основная ставка ЕСВ в 2022 году будет оставаться на уровне 22% и касается таких выплат:

заработной платы;

прибыли ФЛП, самозанятых лиц, членов фермерских хозяйств и т. п;

разнообразных денежных вознаграждений.

В целом минимальная и максимальная сумма единого взноса зависит от размера минимальной зарплаты.

Поскольку с 1 января 2022 года минимальная заработная плата в Украине составляет 6500 грн, вычислили ЕСВ можно так:

6500 х 0,22 = 1430 грн/мес.

Именно такой размер ЕСВ является минимальным к уплате работодателями за работников, работающих по основному месту работы, а также ФЛП.

Однако в октябре минималка у Украины вырастет до 6700 грн, поэтому ЕСВ с 1 октября составит:

6700 х 0,22 = 1474 грн/мес.

В случае, если ФЛП не получил никакой прибыли за месяц или квартал, он все равно платит минимальный размер ЕСВ.

Соответственно, у каждого работника или ФЛП ЕСВ разный, потому что зависит от их индивидуальной прибыли.

К тому же, когда работник получает зарплату, отпускные, премию или другие денежные выплаты на которые начисляется ЕСВ, должен уплатить единый взнос на каждый денежный доход.

Когда платить ЕСВ

до 20-го числа каждого месяца — взнос уплачивается за прошлый месяц, в случае, когда заработная плата не была выплачена;

— взнос уплачивается за прошлый месяц, в случае, когда заработная плата не была выплачена; в других случаях — при каждой выплате зарплаты, отпускных и других выплат, на которые начисляется ЕСВ.

Физические лица, самозанятые лица и члены фермерского хозяйства обязаны уплачивать ЕСВ, начисленный за календарный квартал, до 20 числа месяца, следующего за кварталом.

Стоит отметить, что последним днем уплаты взноса в таком случае должно быть 19 число соответствующего месяца.