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Факти / Україна / Суспільство

Як чоловікам виїхати за кордон з 1 вересня: умови та документи

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як чоловікам виїхати за кордон з 1 вересня: умови та документи
Фото: Depositphotos

З 1 вересня 2022 року українські чоловіки-підприємці зможуть виїжджати за кордон за короткострокові відрядження.

Скористатися такою послугою зможуть ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.

Як чоловіку виїхати закордон на 7 днів під час воєнного стану – читайте в матеріалу Фактів ICTV.

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Умови виїзду

Виїхати зможуть лише ті підприємці, які:

  • мають середню заробітну плата в компанії не менше 20 тис. грн;
  • подали податкову звітність;
  • не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування;
  • мають кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу не менше 10 осіб;
  • внесли гарантований платіж у 200 тис. грн.

Що стосується гарантованого платежу (застави) – попередньо підприємець вноситиме 200 тис. грн на власний рахунок в Ощадбанку.

Ці гроші повернуться після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

Якщо підприємець не повернувся в Україні, 200 тис. грн перераховують на потреби Міністерства оборони.

Крім того, виїхати за кордон чоловік має право лише на 7 днів.

Як чоловіку виїхати за кордон

За інформацією Мінцифри, для мобільності бізнесу в умовах воєнного стану з 1 вересня на порталі Дія запускається спеціальна послуга єВідрядження.

19 серпня 2022 року уряд ухвалив постанову, яка дозволяє впровадити цю послугу в експериментальному форматі. Про це повідомили у Мінцифрі.

Аби скористатися послугою єВідрядження чоловіку потрібно мати статус ФОП або бути юридичною особою приватної форми власності. Це має бути підтверджено у Дії.

Далі потрібно виконати усі умови:

  • внести заставу на суму 200 тис. грн в Ощадбанк;
  • перевірити усі документи – чи подана податкова звітність, чи немає заборгованості тощо.
  • якщо підприємець має заборгованість чи не подав певні звіти – це потрібно виправити;
  • на порталі Дія знайти послугу єВідрядження та завантажити усі документи;
  • користуючись підказками на екрані заповнити необхідні дані та безпосередньо саме відрядження.
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