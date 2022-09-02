Вересень, 02 в 16:10

З 1 вересня 2022 року українські чоловіки-підприємці зможуть виїжджати за кордон за короткострокові відрядження.

Скористатися такою послугою зможуть ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.

Як чоловіку виїхати закордон на 7 днів під час воєнного стану – читайте в матеріалу Фактів ICTV.

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Умови виїзду

Виїхати зможуть лише ті підприємці, які:

мають середню заробітну плата в компанії не менше 20 тис. грн;

подали податкову звітність;

не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування

мають кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу не менше 10 осіб;

внесли гарантований платіж у 200 тис. грн.

Що стосується гарантованого платежу (застави) – попередньо підприємець вноситиме 200 тис. грн на власний рахунок в Ощадбанку.

Ці гроші повернуться після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

Якщо підприємець не повернувся в Україні, 200 тис. грн перераховують на потреби Міністерства оборони.

Крім того, виїхати за кордон чоловік має право лише на 7 днів.

Як чоловіку виїхати за кордон

За інформацією Мінцифри, для мобільності бізнесу в умовах воєнного стану з 1 вересня на порталі Дія запускається спеціальна послуга єВідрядження.

19 серпня 2022 року уряд ухвалив постанову, яка дозволяє впровадити цю послугу в експериментальному форматі. Про це повідомили у Мінцифрі.

Аби скористатися послугою єВідрядження чоловіку потрібно мати статус ФОП або бути юридичною особою приватної форми власності. Це має бути підтверджено у Дії.

Далі потрібно виконати усі умови: