Сентябрь, 02 в 13:14

Справку внутренне перемещенного лица можно получить даже при отсутствии прописки в опасных регионах Украины.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там отметили, что регистрация места проживания на временно оккупированных территориях (ВОТ) – не единственное основание для постановки на учет ВПЛ.

Сейчас смотрят

Как украинцам можно получить статус ВПЛ без регистрации на ВОТ — далее в материале Фактов ICTV.

Украинцам отказывают в статусе ВПЛ

В Минреинтеграции отметили, что в последнее время к ним начали поступать жалобы от украинцев об отказе в предоставлении статуса ВПЛ.

Отказывают украинцам за то, что место их проживания зарегистрировано не на тех территориях, где идут боевые действия или которые находятся во временной оккупации.

Но в соответствии с действующим законодательством, отсутствие такой регистрации не может быть основанием для отказа в выдаче справки ВПЛ.

Как подтвердить свое место жительства для статуса ВПЛ

Если в паспорте отсутствует информация о прописке на территории, где продолжаются активные боевые действия или которая находится в оккупации или блокировке, украинцы могут предоставить и иной документ.

Главное, чтобы документ подтвердил проживание или пребывание на таких территориях.

Это могут быть:

военный билет;

трудовая книжка;

документ, подтверждающий право собственности на имущество;

документы об образовании;

справка с места обучения;

решение органов власти об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, дом семейного типа, установлении опеки или попечительства;

медицинские документы;

фотографии, видеозаписи и тому подобное.

Министерство реинтеграции уже направило письма областным военным администрациям с соответствующими разъяснениями.

Если же вам отказали в предоставлении статуса ВПЛ, вы можете сообщить об этом на горячие линии Минреинтеграции или уполномоченному по вопросам ВПЛ: