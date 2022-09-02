Как получить статус ВПЛ без прописки в опасных регионах Украины
Справку внутренне перемещенного лица можно получить даже при отсутствии прописки в опасных регионах Украины.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Там отметили, что регистрация места проживания на временно оккупированных территориях (ВОТ) – не единственное основание для постановки на учет ВПЛ.
Как украинцам можно получить статус ВПЛ без регистрации на ВОТ — далее в материале Фактов ICTV.
Украинцам отказывают в статусе ВПЛ
В Минреинтеграции отметили, что в последнее время к ним начали поступать жалобы от украинцев об отказе в предоставлении статуса ВПЛ.
Отказывают украинцам за то, что место их проживания зарегистрировано не на тех территориях, где идут боевые действия или которые находятся во временной оккупации.
Но в соответствии с действующим законодательством, отсутствие такой регистрации не может быть основанием для отказа в выдаче справки ВПЛ.
Как подтвердить свое место жительства для статуса ВПЛ
Если в паспорте отсутствует информация о прописке на территории, где продолжаются активные боевые действия или которая находится в оккупации или блокировке, украинцы могут предоставить и иной документ.
Главное, чтобы документ подтвердил проживание или пребывание на таких территориях.
Это могут быть:
- военный билет;
- трудовая книжка;
- документ, подтверждающий право собственности на имущество;
- документы об образовании;
- справка с места обучения;
- решение органов власти об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, дом семейного типа, установлении опеки или попечительства;
- медицинские документы;
- фотографии, видеозаписи и тому подобное.
Министерство реинтеграции уже направило письма областным военным администрациям с соответствующими разъяснениями.
Если же вам отказали в предоставлении статуса ВПЛ, вы можете сообщить об этом на горячие линии Минреинтеграции или уполномоченному по вопросам ВПЛ:
- 15-48;
- 066-813-62-39.