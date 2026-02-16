Справку ВПЛ могут получить украинцы, которые из-за войны были вынуждены переехать в более безопасные регионы страны. Это можно сделать как онлайн, так и лично.

Факты ICTV рассказывают, кто и как может получить справку ВПЛ — подробнее читайте в материале.

Кто имеет право на статус ВПЛ

Внутренне перемещенное лицо — это гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, законно пребывающий на территории страны и имеющий право на постоянное проживание, но вынужденный покинуть место жительства из-за временной оккупации территории или ведения там активных боевых действий.

То есть переселенцы из областей, которые внесены в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных, имеют право на получение статуса ВПЛ и гарантированную государственную денежную помощь.

Однако обращаем внимание, что этот список не фиксированный, он постоянно обновляется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Как оформить справку ВПЛ

Есть два способа подачи заявления на получение статуса перемещенного лица:

онлайн – через мобильное приложение или вебпортал Дія; или лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), исполнительный орган местного совета или департамент соцзащиты населения.

Справка ВПЛ в Дії

Правительство обновило сервис для ВПЛ в Дії. С тех пор оформить справку и денежную помощь можно сразу для всей семьи — за себя, мужа, жену и детей.

Как подать заявление на получение справки ВПЛ онлайн:

зайдите в приложение Дія и обновите его;

в Сервисах выберите — Получить статус ВПЛ;

укажите свое фактическое место жительства и подтвердите геолокацию;

внесите сведения о членах семьи;

выберите карту єПідтримка, чтобы получить финансовую помощь;

укажите, какая помощь необходима – потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке, и оставьте контактные данные.

Справка ВПЛ появится в Дії рядом с другими цифровыми документами.

Внимание! Люди, выехавшие за границу или находящиеся на временно оккупированной территории, не могут получить справку ВПЛ и помощь.

Как получить статус ВПЛ офлайн?

Для этого нужно лично обратиться в отдел социальной защиты или центр предоставления административных услуг.

Найти нужный ЦНАП, предоставляющий админуслуги для ВПЛ, можно по ссылке.

Следует подать заявление о взятии на учет ВПЛ и паспорт. Если прописка не указана в паспорте, необходимо предоставить другой документ для подтверждения. Это может быть военный билет, трудовая книжка, медицинские или другие документы, подтверждающие факт проживания на соответствующей территории.

Обычно справку ВПЛ с подписью и печатью выдают в день обращения. Однако если в документах отсутствует отметка о регистрации места жительства на территории, с которой эвакуировались, рассмотрение заявления может длиться до 15 рабочих дней.

Источник : Дія, Мінреінтеграції

