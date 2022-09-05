Подготовка к зиме: список вещей, которые должны быть в каждом доме

Сентябрь, 05 в 13:47

Украинские власти уже неоднократно намекали, что зима в этом году будет крайне тяжелой. Поэтому украинцам стоит уже сейчас начинать запасаться необходимыми вещами, которые помогут согреться во время холодов.

Что должно быть в каждом доме осенью и зимой 2022 года — далее в материале Фактов ICTV.

Подготовка

Чтобы зимой не иметь проблем с системой отопления, следует тщательно проверить надежность труб. Обращайте внимание на их целостность, герметичность, надежность соединения и тому подобное.

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Такую процедуру лучше проводить с экспертом. Возможно, перед запуском отопления вам понадобится заменить трубы или радиаторы.

Также стоит проверить свои пластиковые окна и поставить их на зимний режим. Зимний режим обеспечивает лучшие энергосберегающие показатели окон при низких температурах за счет большей плотности примыкания рамы окна и его створки.

Украинцам стоит быть готовыми к любым неприятным ситуациям, например, может исчезнуть централизованное отопление или котел выключится из-за отсутствия подачи газа.

В такой ситуации вас спасет электричество. Поэтому нужно уже сейчас проверьте проводку, розетки, щитки и распределительные коробки в подъезде.

Что должно быть в каждом доме

Запасаться продуктами и необходимыми вещами, которые спасут вас во время холодов, стоит уже сейчас.

Продукты

Бакалея. Хоть сегодняшние цены на крупы не самые приятные, все же стоит сделать запас растительного масла, круп, макарон, сахара и муки.

Также закупите чай, кофе, сухое молоко и прочее.

Консервация. Сделайте себе много заготовок огурцов, помидоров, варенья, разнообразных салатов.

Именно традиционная консервация может долго храниться и в нужное время станет отличным дополнением к любой трапезе.

Не стоит забывать и о магазинных консервах. Купите в супермаркете несколько мясных и рыбных консервов, паштет, тушенку и тому подобное. Поскольку они способны долго простоять, запасаться ими очень выгодно, кроме того, они не требуют особого приготовления.

Овощи. Если у вас есть свой огород и вы можете запастись разнообразными овощами — отлично.

Подготовьте запас картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы, фасоли и т. д. Хранить овощи можно на балконе, в погребе или гараже.

Быстрое питание. Даже если вы не сторонник такой еды, все же стоит купить несколько пачек макарон, картофеля и супов быстрого приготовления.

Вода. Не забудьте и о ней. Если у вас есть доступ к колонке или колодцу — это прекрасно, если нет — купите в магазине несколько бутылок с водой и поставьте про запас.

Дополнительно. К запасам также стоит добавить разнообразные снеки, сухофрукты, орехи и тому подобное. Вы можете купить все, что любите, главное, чтобы эти продукты могли долго храниться.

Не забудьте и о домашних любимцах. Если имеете возможность, закупите несколько пачек сухого корма для своих животных.

Лекарства

Проверьте свою домашнюю аптечку и докупите необходимые медикаменты.

В доме обязательно должны быть противовирусные, обезболивающие, противоаллергические, успокаивающие, средства для сердца и от проблем с желудком.

Также у вас должны быть зеленка (или йод), перекись водорода, бинты. А еще стоит купить несколько грелок.

Если у членов вашей семьи есть хронические заболевания, позаботьтесь о лекарствах для них.

Бытовые продукты

Не стоит забывать и о бытовых нуждах. Обязательно купите свечи, спички, фонари, батарейки и лампочки.

Также у вас должны быть пакеты для мусора, вещи для приготовления пищи (фольга, пергамент, полиэтиленовая пленка).

Купите себе несколько павер-банков с быстрой зарядкой. Они понадобятся в случае отключения электроэнергии.

В каждом доме должен быть электрочайник, сухой спирт, электроплита. Если газ будет отсутствовать, эти предметы помогут вам приготовить еду.

Бытовая химия. Запаситесь минимальным набором самых необходимых средств бытовой химии, которым вы пользуетесь постоянно.

У вас должен лежать запас бытовой химии с расчетом на месяц.

Вещи для утепления

Утеплите дом. Чтобы не мерзнуть зимой, купите домой электрический обогреватель. Например, кондиционеры или электрические конвекторы.

Также стоит обратить внимание на уровень утепления дома. Утепление фасадов вашего дома позволит удержать тепло.

Для утепления домов используют минеральную вату, пенополистирол и другие строительные материалы для теплоизоляции. Они обеспечивают морозостойкость стен. Поэтому вашему дому будут не страшны низкие температуры за окном.

Теплая одежда. Не забывайте о правильной домашней одежде — шерстяные носки, махровые халаты, теплые свитера, штаны и тапочки.

В доме также должно быть несколько теплых одеял.

Несколько дополнительных рекомендаций, как сохранить тепло: