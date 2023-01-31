Январь, 31 в 13:06

Враг систематически пытается уничтожить нашу критическую инфраструктуру. Поэтому многие украинцы, в зимний период, переезжают в загородные дома. Считая, что там безопаснее и теплее, ведь в частных домах есть свой автономный газовый котел, который обеспечивает и тепло, и горячую воду.

Тем не менее не стоит забывать, что котел работает при наличии газа и электричества. А в условиях постоянных отключений света, это довольно проблематично.

Поэтому сегодня мы расскажем вам о портативной зарядной станции Bluetti EB55, которая имеет высококачественные инверторы с чистой синусоидой на выходе, что позволяет использовать станцию для питания газовых котлов.

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Как правильно выбрать портативную зарядную станцию (ПЗС)

Определить, где вы планируете использовать ПЗС: в квартире, доме, в офисе или для частного бизнеса (в кафе, парикмахерской или магазине).

Составить перечень офисных и бытовых приборов, которым необходимо питание.

Посчитать общую мощность всех потребителей электроэнергии и обратить особое внимание на максимальные пиковые нагрузки отдельных приборов, например, холодильника или кофемашины.

На Hotline или других подобных площадках задать фильтр Мощность, Вт и выбрать зарядную станцию, которая справится со всеми вашими приборами.

и выбрать зарядную станцию, которая справится со всеми вашими приборами. Придерживаться золотой середины – не стоит покупать слишком мощную или недостаточно мощную зарядную станцию.

Золотой серединой для газовых котлов является представитель калифорнийского бренда BLUETTI модель ЕВ55, которая позволит пережить плановые и аварийные отключения электроэнергии.

Ее мощность — 700 Вт, а пиковая нагрузка равна 1400 Вт, емкость батареи – 150 000 мАч, вес – 7 кг.

Одновременно к ЕВ55 можно подсоединить до 13 устройств, в том числе:

газовый котел;

небольшой холодильник;

ноутбук;

смартфон;

роутер;

повербанк.

Как заряжать ЕВ55 и сколько времени на это нужно

Зарядная станция может аккумулировать электроэнергию шестью различными способами – с помощью двух адаптеров переменного тока, одновременно от сети переменного тока и от солнечной панели, от сети переменного тока и от автомобильного прикуривателя.

Время полной зарядки разное:

через адаптер переменного тока — 3-3,5 ч (200 Вт);

через автомобильное зарядное устройство — 6-6,5 часов (12 В) или 3 ч (24 в);

с помощью солнечной панели 200 Вт — примерно 3-3,5 ч;

через адаптер переменного тока и солнечную панель вместе — 1,8-2,3 ч;

через двойной адаптер переменного тока (400 Вт) — 1,8-2,3 ч.

Отличие зарядной станции от бензинового или дизельного генератора

Главное отличие заключается в том, что станцией можно пользоваться в помещении. Портативная зарядная станция не загрязняет окружающую среду и не шумит как генератор.

Кроме того, зарядить ПЗС можно от электрической сети, тогда как генератор требует бензин или дизельное топливо.

Также ПЗС значительно меньше и легче генератора такой же мощности.

Цена портативной зарядной станции Bluetti ЕВ55

Цены на Bluetti ЕВ55 на Hotline колеблются от 25 590 до 44 990 грн. С двухлетней гарантией можно взять станцию за 34 тыс. грн.

При покупке зарядной станции важно обращать внимание не только на ценник, но и на химический состав аккумуляторных батарей и количество циклов зарядки до уменьшения мощности ПЗС.

В Bluetti ЕВ55 аккумуляторы инновационные-литий-железо-фосфатные, гарантирующие 2500 циклов зарядки. То есть ЕВ55 сможет интенсивно работать 7 лет, а такие показатели значительно повышают ценность покупки.