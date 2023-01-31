Как выбрать портативную зарядную станцию для газового котла в загородный дом: характеристики, цены и особенности
Враг систематически пытается уничтожить нашу критическую инфраструктуру. Поэтому многие украинцы, в зимний период, переезжают в загородные дома. Считая, что там безопаснее и теплее, ведь в частных домах есть свой автономный газовый котел, который обеспечивает и тепло, и горячую воду.
Тем не менее не стоит забывать, что котел работает при наличии газа и электричества. А в условиях постоянных отключений света, это довольно проблематично.
Поэтому сегодня мы расскажем вам о портативной зарядной станции Bluetti EB55, которая имеет высококачественные инверторы с чистой синусоидой на выходе, что позволяет использовать станцию для питания газовых котлов.
Как правильно выбрать портативную зарядную станцию (ПЗС)
- Определить, где вы планируете использовать ПЗС: в квартире, доме, в офисе или для частного бизнеса (в кафе, парикмахерской или магазине).
- Составить перечень офисных и бытовых приборов, которым необходимо питание.
- Посчитать общую мощность всех потребителей электроэнергии и обратить особое внимание на максимальные пиковые нагрузки отдельных приборов, например, холодильника или кофемашины.
- На Hotline или других подобных площадках задать фильтр Мощность, Вт и выбрать зарядную станцию, которая справится со всеми вашими приборами.
- Придерживаться золотой середины – не стоит покупать слишком мощную или недостаточно мощную зарядную станцию.
Золотой серединой для газовых котлов является представитель калифорнийского бренда BLUETTI модель ЕВ55, которая позволит пережить плановые и аварийные отключения электроэнергии.
Ее мощность — 700 Вт, а пиковая нагрузка равна 1400 Вт, емкость батареи – 150 000 мАч, вес – 7 кг.
Одновременно к ЕВ55 можно подсоединить до 13 устройств, в том числе:
- газовый котел;
- небольшой холодильник;
- ноутбук;
- смартфон;
- роутер;
- повербанк.
Как заряжать ЕВ55 и сколько времени на это нужно
Зарядная станция может аккумулировать электроэнергию шестью различными способами – с помощью двух адаптеров переменного тока, одновременно от сети переменного тока и от солнечной панели, от сети переменного тока и от автомобильного прикуривателя.
Время полной зарядки разное:
- через адаптер переменного тока — 3-3,5 ч (200 Вт);
- через автомобильное зарядное устройство — 6-6,5 часов (12 В) или 3 ч (24 в);
- с помощью солнечной панели 200 Вт — примерно 3-3,5 ч;
- через адаптер переменного тока и солнечную панель вместе — 1,8-2,3 ч;
- через двойной адаптер переменного тока (400 Вт) — 1,8-2,3 ч.
Отличие зарядной станции от бензинового или дизельного генератора
Главное отличие заключается в том, что станцией можно пользоваться в помещении. Портативная зарядная станция не загрязняет окружающую среду и не шумит как генератор.
Кроме того, зарядить ПЗС можно от электрической сети, тогда как генератор требует бензин или дизельное топливо.
Также ПЗС значительно меньше и легче генератора такой же мощности.
Цена портативной зарядной станции Bluetti ЕВ55
Цены на Bluetti ЕВ55 на Hotline колеблются от 25 590 до 44 990 грн. С двухлетней гарантией можно взять станцию за 34 тыс. грн.
При покупке зарядной станции важно обращать внимание не только на ценник, но и на химический состав аккумуляторных батарей и количество циклов зарядки до уменьшения мощности ПЗС.
В Bluetti ЕВ55 аккумуляторы инновационные-литий-железо-фосфатные, гарантирующие 2500 циклов зарядки. То есть ЕВ55 сможет интенсивно работать 7 лет, а такие показатели значительно повышают ценность покупки.