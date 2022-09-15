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Декілька Бородянок і дві Бучі. Міноборони про наслідки звірств росіян в Ізюмі

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Декілька Бородянок і дві Бучі. Міноборони про наслідки звірств росіян в Ізюмі
Фото: УНІАН

Руйнування, яких завдали російські окупанти в Ізюмі на Харківщині, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв – мінімум з двома Бучами Київської області.

Про це повідомив радник міністра оборони Олексій Копитько.

– Ізюм – це кілька Бородянок з точки зору руйнувань і кілька (мінімум дві) Бучі по числу жертв цивільного населення, – зазначив він.

За словами Копитька, на Ізюм загарбники повалили більше ракет, ніж на Маріуполь. Хоча населення в Ізюмі було приблизно в 10 разів менше. Так, є житлові багатоповерхові будинки, на які свідомо скинули авіабомби.

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– Склалися цілі під’їзди. Десятки загиблих. Як тільки наші воїни відсунуть фронт трохи далі на схід, величезна робота з фіксації та розслідування цих злочинів, – розповів радник міністра оборони.

Також він наголосив, що візит президента України до Ізюма – це дуже сильний жест, який дозволить зафіксувати увагу на цьому місті, зокрема – у контексті майбутнього трибуналу над російськими військовими злочинцями.

Нагадаємо, що 8 вересня офіційно стало відомо, що ЗСУ повернули місто Балаклія, що на Харківщині, під контроль України.

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