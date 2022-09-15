Руйнування, яких завдали російські окупанти в Ізюмі на Харківщині, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв – мінімум з двома Бучами Київської області.

Про це повідомив радник міністра оборони Олексій Копитько.

– Ізюм – це кілька Бородянок з точки зору руйнувань і кілька (мінімум дві) Бучі по числу жертв цивільного населення, – зазначив він.

За словами Копитька, на Ізюм загарбники повалили більше ракет, ніж на Маріуполь. Хоча населення в Ізюмі було приблизно в 10 разів менше. Так, є житлові багатоповерхові будинки, на які свідомо скинули авіабомби.