Сентябрь, 19 в 17:04

Вопрос отопления собственных домов для украинцев всегда был актуальным, а заготовка дров — первоочередной задачей.

Дрова для отопления дома можно купить или заготовить самостоятельно. Если с первым вариантом вопросов нет, то со вторым — могут возникнуть проблемы.

Почему запрещено самостоятельно срубать и собирать дрова в лесу — далее в материале Фактов ICTV.

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Почему нельзя насобирать дрова в лесу

Казалось бы, что может быть легче, чем пойти в лес и насобирать себе дров. Дело в том, что просто пойти в лес и напилить валежника или бурелома нельзя.

В лесном кодексе отмечается, что для сбора мертвых стволов деревьев или их частей требуется специальный документ – лесорубочный билет.

Он выдается постоянными лесопользователями, или лесохозяйственным предприятиям. Именно они должны ликвидировать захламленность в лесу, ведь это работа с повышенной опасностью.

Кроме того, лесохозяйственные предприятия не имеют права разрешать населению самостоятельно, без специального разрешения делать заготовку дров.

К тому же лесозаготовительные работы считаются работой с повышенной опасностью и несут угрозу жизни человека.

Стоит отметить, что без лесорубного билета вы можете собирать только лесную подстилку — листья, хвою, мелкие веточки, кору и тому подобное.

Что предусмотрено законодательством

Украинское законодательство более подробно объясняет, что именно запрещено делать в лесу, а что нет.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях есть четыре статьи, которые предусматривают наказание за нанесение вреда природе.

Ст. 64 КУоАП Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы — влечет штраф в размере от 102 грн до 238 грн, а для должностных лиц – от 170 до 272 грн.

Однако если вы пришли в лес и насобирали ветки, которые уже упали, никакой ответственности по этой статье не будет.

Кроме того, это касается и поваленного дерева – его можно распилить и использовать для отопления частного дома.

Ст. 65 КУоАП Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка.

Закон касается деревьев, которые еще растут.

Соответственно, если вы вырубили или просто отрубили дерево, которое росло, и забрали себе на дрова, вам грозит наложение штрафа от 510 до 1 020 грн, а для должностных лиц — от 2 550 грн до 5 100 грн.

Если в течение года вы снова нарушите закон, то оплатите штраф 1 020 — 1 530 грн, а должностные лица — от 10 200 грн до 15 300 грн.

Ст. 65-1 КУоАП уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений.

Нарушение этой статьи влечет за собой наложение штрафа от 510 грн до 680 грн. Для должностных лиц — от 1 020 грн до 1 530 грн.

Ст. 66 КУоАП Уничтожение или повреждение подроста в лесах — влечет за собой наложение штрафа на граждан от 51 грн до 102 грн, для должностных лиц – от 119 грн до 170 грн.

Кроме того, еще есть Ст. 246 УК Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, нарушение которой наказывается штрафом от 17 000 грн до 25 500 грн, или ограничением свободы на срок до трех лет.