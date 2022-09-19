Вересень, 19 в 17:04

Питання опалення власних домівок для українців завжди було актуальним, а заготівля дров – першочерговим завданням.

Дрова для опалення оселі можна купити або заготовити самостійно. Якщо з першим варіантом питань немає, то з другим – можуть виникнути проблеми.

Чому заборонено самостійно зрубувати та збирати дрова у лісі – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Чому не можна назбирати дрова у лісі

Здавалося б, що може бути легше, ніж піти до лісу та назбирати собі дров. Справа у тому, що просто піти до лісу й напиляти сушняку чи вітровалу не можна.

У лісному кодексі зазначається, що збір мертвих стовбурів дерев або їхніх частин потребує спеціального документа – лісорубного квитка.

Він видається постійними лісокористувачами, або лісогосподарським підприємствам. Саме вони мають ліквідувати захаращеність в лісі, адже це робота з підвищеною небезпекою.

Крім того, лісогосподарські підприємства не мають права дозволяти населенню самостійно, без спеціального дозволу робити заготівлю дров.

Ба більше, лісозаготівельні роботи вважаються роботою з підвищеною небезпекою і несуть загрозу життю людини.

Варто зазначити, що без лісорубного квитка ви можете збирати лише лісову підстилку – листя, хвою, дрібні гілочки, кору тощо.

Що передбачено законодавством

Українське законодавство більш детальніше пояснює, що саме заборонено робити у лісі, а що ні.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення є чотири статті, які передбачають покарання за завдання шкоди природі.

Ст. 64 КУпАП Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці – передбачає штраф у розмірі від 102 грн до 238 грн, а для посадових осіб – від 170 до 272 грн.

Однак якщо ви прийшли в ліс і назбирали гілля, яке вже впало, ніякої відповідальності за цією статтею не буде.

Крім того, це стосується і поваленого дерева – його можна розпиляти і використати для опалення приватного будинку.

Ст. 65 КУпАП Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка.

Закон стосується дерев, які ще ростуть. Відповідно, якщо ви вирубали чи просто відрубали дерево, яке росло, та забрали собі на дрова, вам загрожує накладання штрафу від 510 до 1 020 грн, а для посадових осіб – від 2 550 грн до 5 100 грн.

Якщо впродовж року ви знову порушите закон, то сплатите штраф 1 020 – 1 530 грн, а посадові особи – від 10 200 грн до 15 300 грн.

Ст. 65-1 КУпАП Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень.

Порушення цієї статті тягне за собою накладення штрафу від 510 грн до 680 грн. Для посадових осіб – від 1 020 грн до 1 530 грн.

Ст. 66 КУпАП Знищення або пошкодження підросту в лісах – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 51 грн до 102 грн, для посадових осіб – від 119 грн до 170 грн.

Крім того, ще є ст. 246 КК Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, порушення якої карається штрафом від 17 000 грн до 25 500 грн, або обмеженням волі на строк до трьох років.