Защитники Азовстали и Мариуполя освобождены из российского плена — первое видео

Сентябрь, 22 в 0:38

Украина освободила наших защитников Азовстали и Мариуполя из российского плена, среди которых Денис Прокопенко (Редис), Святослав Паламарь (Калина), Давид Химик, Сергей Волынский (Волына) и другие.

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец обнародовал видео, где зафиксированы первые секунды после обмена военнопленными.

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Всего Украина смогла вернуть 215 пленных военных. Среди них – 124 офицера, которые были заложниками России с конца мая, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время доклада президенту Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что среди освобожденных есть немало бойцов полка Азов, Нацгвардии, Службы безопасности Украины и морских пехотинцев.