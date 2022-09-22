Украина освободила пленных военных — первые фото

Сентябрь, 21 в 23:43

Украина освободила пленных военных, среди которых защитники Мариуполя и завода Азовсталь. В сети появились первые фотографии после обмена.

— Пишут еще о многих наших освобожденных. Ждем дальнейших новостей, — сообщил общественный активист и видеоблогер Сергей Стерненко.

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В сети сообщают, что среди освобожденных есть Екатерина Полищук, более известная как Пташка благодаря своему пению в стенах завода Азовсталь.

В частности, вернули главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и защитника Азовстали Михаила Дианова.

В соцсетях сообщают, что из российского плена вернули и “фотографа Азовстали” Дмитрия Козацкого.