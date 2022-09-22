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Факти / Україна / Суспільство

Захисники Азовсталі та Маріуполя звільнені з російського полону – перше відео

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Захисники Азовсталі та Маріуполя звільнені з російського полону – перше відео
Фото: Факти ICTV

Україна звільнила наших захисників Азовсталі та Маріуполя з російського полону, серед яких Денис Прокопенко (Редіс), Святослав Паламар (Калина), Давид Хімік, Сергій Волинський (Волина) та інші.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив відео, де зафіксовані перші секунди після обміну військовополоненими.

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Загалом Україна змогла повернути 215 полонених військових. Серед них – 124 офіцери, які були заручниками Росії із кінця травня, розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час доповіді президенту Володимиру Зеленському.

Він зазначив, що серед звільнених є чимало бійців полку Азов, Нацгвардії, Служби безпеки України та морських піхотинців.

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