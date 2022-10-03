Октябрь, 03 в 15:16

Украинцы, проживающие на территориях, прилегающих к зоне боевых действий, смогут бесплатно получать дрова в течение осенне-зимнего периода.

Такую инициативу Минреинтеграции поддержало правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.

Сырье смогут получить жители территорий, прилегающих к зонам боевых действий. Таким образом, государство хочет, чтобы украинцы были обеспечены необходимыми дровами для отопления своих домов.

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Кто получит дрова бесплатно

Теперь областные военные администрации областей, территории которых прилегают к зоне проведения боевых действий, имеют право обеспечивать население топливной древесиной на период отопительного сезона 2022-2023.

Получить бесплатные дрова для отопления смогут жители:

Донецкой;

Запорожской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Днепропетровской;

Черниговской областей.

Кроме того, военным администрациям компенсируют все расходы на закупку и доставку дров через перераспределение субвенций из госбюджета.

Чтобы получить бесплатные дрова, необходимо лично обратиться в военную администрацию в своей области и подать заявление.