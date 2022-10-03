Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Украинцы смогут получить бесплатные дрова для отопления: кому окажут помощь

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Украинцы смогут получить бесплатные дрова для отопления: кому окажут помощь
Фото: Unsplash

Украинцы, проживающие на территориях, прилегающих к зоне боевых действий, смогут бесплатно получать дрова в течение осенне-зимнего периода.

Такую инициативу Минреинтеграции поддержало правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.

Сырье смогут получить жители территорий, прилегающих к зонам боевых действий. Таким образом, государство хочет, чтобы украинцы были обеспечены необходимыми дровами для отопления своих домов.

Сейчас смотрят

Кто может бесплатно получать дрова для отопления домов 2022 — смотрите в нашем материале.

Кто получит дрова бесплатно

Теперь областные военные администрации областей, территории которых прилегают к зоне проведения боевых действий, имеют право обеспечивать население топливной древесиной на период отопительного сезона 2022-2023.

Получить бесплатные дрова для отопления смогут жители:

  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Днепропетровской;
  • Черниговской областей.

Кроме того, военным администрациям компенсируют все расходы на закупку и доставку дров через перераспределение субвенций из госбюджета.

Чтобы получить бесплатные дрова, необходимо лично обратиться в военную администрацию в своей области и подать заявление.

Читайте
Где купить дрова в Украине: список мест и сайтов

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка