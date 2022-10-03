Украинцы смогут получить бесплатные дрова для отопления: кому окажут помощь
Украинцы, проживающие на территориях, прилегающих к зоне боевых действий, смогут бесплатно получать дрова в течение осенне-зимнего периода.
Такую инициативу Минреинтеграции поддержало правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.
Сырье смогут получить жители территорий, прилегающих к зонам боевых действий. Таким образом, государство хочет, чтобы украинцы были обеспечены необходимыми дровами для отопления своих домов.
Кто может бесплатно получать дрова для отопления домов 2022 — смотрите в нашем материале.
Кто получит дрова бесплатно
Теперь областные военные администрации областей, территории которых прилегают к зоне проведения боевых действий, имеют право обеспечивать население топливной древесиной на период отопительного сезона 2022-2023.
Получить бесплатные дрова для отопления смогут жители:
- Донецкой;
- Запорожской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Черниговской областей.
Кроме того, военным администрациям компенсируют все расходы на закупку и доставку дров через перераспределение субвенций из госбюджета.
Чтобы получить бесплатные дрова, необходимо лично обратиться в военную администрацию в своей области и подать заявление.