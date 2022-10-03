Жовтень, 03 в 15:16

Українці, які проживають на територіях, прилеглих до зони бойових дій, зможуть безкоштовно отримувати дрова протягом осінньо-зимового періоду.

Таку ініціативу Мінреінтеграції підтримав Уряд, видавши розпорядження про перерозподіл коштів і схваливши відповідні розрахунки.

Сировину зможуть отримати жителі територій, що прилягають до зон бойових дій. Таким чином, держава хоче, щоб українці були забезпечені необхідними дровами для опалення своїх осель.

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Хто зможе безкоштовно отримувати дрова для опалення будинків 2022 – дивіться в нашому матеріалі.

Хто отримає дрова безкоштовно

Тепер обласні військові адміністрації областей, території яких прилеглі до зони проведення бойових дій, мають право забезпечувати населення паливною деревиною на період опалювального сезону 2022-2023.

Отримати безкоштовні дрова для опалення зможуть мешканці:

Донецької;

Запорізької;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Дніпропетровської;

Чернігівської областей.

Крім того, військовим адміністраціям компенсують усі витрати на закупівлю та доставку дров через перерозподіл субвенцій із держбюджету.

Щоб отримати безкоштовні дрова, необхідно особисто звернутися до військової адміністрації у своїй області та подати заяву.