Жовтень, 04 в 16:27

Українцям варто готуватися до здорожчання продуктів щонайменше протягом наступних трьох місяців. Ідеться про всі групи товарів: і про овочі, і про молочку, і про м’ясо. Ціни підскочать на 20-25%.

Так оцінює ситуацію заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Причин здорожчання є кілька. Насамперед це збільшення обсягів використання енергоносіїв та, відповідно, витрат на них.

– Якщо говоримо про овочеву групу, це заводить зберігальні системи. І незалежно від того, чи там газ, чи електроенергія, це виходить для виробників досить дорого і призводить до додаткових затрат. Окрім того, з 1 жовтня піднялася мінімальна заробітна плата. Вона не піднялася досить високо, лише близько 3%, але для обсягів підприємств це затратні частини, – каже Марчук.

Крім того, нестабільна ситуація і на валютному ринку.

Зараз дивляться

– Є прогнози, що в грудні ми можемо отримати і 46, і 47 грн за долар, тобто буде відбуватися слабшання, девальвація, що автоматично потягне за собою питання інфляції. І ми вже говорили, що на кінець року буде спостерігатися інфляція більше 30%. Усе це і говорить про імовірне здорожчання продуктів харчування ще десь на 10-15% мінімум. Сказати, що в зимовий період щось покращиться, не можу. На жаль, навпаки, затратні частини будуть ще додатково зростати, – каже експерт.

Здорожчання прогнозують по всіх групах товарів: овочі, м’ясо, молочка.

– Ми переходимо в період холодів, коли корови менше дають молока, відповідно, це також буде відображатися на ринку. Плюс затратні частини, які несуть молочні товарні ферми. Переважно всі комплектуючі, які виготовляються і задіяні під час процесу, це імпортні комплектуючі, які купуєш за долари (а долар, як я вже наголосив, іде до зростання), так само упаковки, термоупаковки, це імпортований товар. Тому в осінній період молочка може додати +10%, а в зимовий +20-25%. І це також буде залежати від ціни на комбікорми, тому що вони теж сьогодні мають тенденцію до зростання, – розповів Марчук.

Гречка – один із небагатьох видів продукції, ціни на який знижуються. Адже цього року Україна засіяла і збере значно більше гречки від того обсягу, що споживає.

– Гречки було засіяно під кількість населення, яка була до повномасштабного вторгнення, а потім значна частина поїхала, то ринок споживання менший, і ми будемо забезпечені. І сьогодні з появою перших нових партій врожаю ми бачимо зниження ціни. По Києву, як приклад, була ціна 90-95 грн, зараз близько 70 грн. Є регіони, де ще дешевше. Нещодавно спілкувався з Волинською областю, в них уже по 60 грн. Але погодні умови сьогодні пригальмовують появу нового врожаю, і відповідно, немає ще різкого зниження ціни. Але я думаю, що кінець жовтня-листопад ми дійсно побачимо гречку в магазинах близько 50-60 грн, – каже Денис Марчук.

Водночас на наступний сезон це може мати зворотну реакцію. Бо якщо на гречку буде низький попит (адже людей значно менше), і аграрії не зможуть реалізувати те, що виростили, то від гречки можуть відмовитися. Хоча поки що ситуація така, що ціна є достатньою і для громадян, і для бізнесу.

Зниження цін на хлібобулочні вироби було в кінці серпня-вересні. Але ситуація з нарощенням експорту зернових призводить до зростання цін на цю продукцію і всередині країни.

– І знову ж таки, мукомели працюють так само на енергоносіях, а з осінньо-зимовим періодом вони здорожчають, тому навряд чи ми побачимо тенденцію до здешевлення хлібобулочних виробів. На 10-15% буде здорожчання, це не лякаючи людей, бо все буде відбуватися поступово, не завтра-післязавтра, а протягом наступних трьох місяців.

Бо є ще один дуже важливий механізм ринку: ти можеш підняти хоч і на 100%, але якщо в людей немає платоспроможності виходити і купувати, то ти зі своєю продукцією залишишся один на один. Бізнес це розуміє, тому не вдається до різких рухів, – наголошує експерт.