Инфляция в Украине и мире: Гетманцев дал прогноз до конца года

Инфляция в Украине присутствует, однако по состоянию на август в общем бюджете она не ощутима. Согласно прогнозам, инфляция в Украине до конца года составит более 30%.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в разговоре с Вадимом Карпьяком в рамках телемарафона.

— По прогнозам Национального банка, до конца года мы будем иметь инфляцию более 30%. Это происходит постепенно, даже в таких уникальных обстоятельствах, уникальных в плохом смысле слова, катастрофических обстоятельствах, в которых мы сейчас пребываем. Это, бесспорно, наше украинское чудо. Это, наверное, будет когда-нибудь изучаться в учебниках по макроэкономике, — заявил Гетманцев.

Однако по сравнению с другими странами ситуация в Украине не выглядит столь катастрофически, несмотря на то, что у нас идет война.

— В войне страна полгода, а инфляция у нас меньше, чем у Турции на 80%, нашего соседа Молдовы на 33%, и Эстонии, где инфляция немного больше, чем у нас, — подчеркнул нардеп.

По словам Даниила Гетманцева, сдерживать инфляцию удается благодаря введенным валютным ограничениям, регулированию гривны, фиксации цен на энергоносители и отмене налогов на топливо.

В целом государство за этот месяц получило:

93 млрд грн от налоговой таможни;

11 млрд грн от военных облигаций;

30 млрд грн от финансирования НБУ.

Суммарно в бюджет поступило 134 млрд грн, хотя на военные нужды потратили 130 млрд грн, это без учета остальных государственных расходов.

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