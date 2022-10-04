Чтобы сделать выплаты регулярными: ЕС заложит в бюджет на 2023 год помощь Украине

Октябрь, 04 в 18:48

Министры финансов Европейского Союза согласились интегрировать выплаты поддержки ЕС Украине в бюджет на 2023 год, чтобы сделать выплаты более структурированными и регулярными.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

В разговоре с журналистами после встречи министров Домбровскис признал, что выплаты ЕС Украине в этом году вряд ли были регулярными, что вызывает обеспокоенность Киева.

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ЕС согласился предоставить Украине €9 млрд в мае, но произвел первую выплату в €1 млрд только в июле.

Домбровскис сказал, что следующий транш в размере €5 млрд будет сделан до середины октября, а остальные €3 млрд двумя траншами в ноябре и декабре.

20 сентября ЕС принял финальное решение о скором выделении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны.

Деньги предоставляются в форме долгосрочных ссуд на льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска ущерба по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченному траншу €1 млрд.