Щоб зробити виплати регулярними: ЄС закладе у бюджет на 2023 рік допомогу Україні

Жовтень, 04 в 18:48

Міністри фінансів Європейського Союзу погодилися інтегрувати виплати підтримки ЄС Україні у бюджет на 2023 рік, щоб зробити виплати більш структурованими та регулярними.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

У розмові з журналістами після зустрічі міністрів Домбровскіс визнав, що цьогорічні виплати ЄС Україні навряд чи були регулярними, що викликає занепокоєння Києва.

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ЄС погодився надати Україні €9 млрд у травні, але зробив першу виплату в €1 млрд лише в липні.

Домбровскіс сказав, що наступний транш у розмірі €5 млрд буде зроблено до середини жовтня, а решта €3 млрд двома траншами в листопаді та грудні.

20 вересня ЄС ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні €5 млрд макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.

Гроші надаються у формі довгострокових позик на пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем €1 млрд.