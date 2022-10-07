Октябрь, 07 в 13:01

В Киеве с 6 октября установился антициклонический характер погоды, в народе называемый бабьим летом. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится еще несколько дней.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория 7 октября, среднесуточная температура воздуха в четверг, 6 октября, превысила 11,5 градуса тепла.

Климатологи уточнили, что бабье лето продлится вплоть до перехода этого показателя через 11,5 градуса в сторону снижения.

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Напомним, бабье лето обычно наблюдается в октябре-ноябре. Такой период наступает, если антициклон стоит в течение около пяти дней, а температура поднимается до 15-20 градусов днем.