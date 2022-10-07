Бабине літо у Києві: кліматологи спрогнозували, скільки воно триватиме
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У Києві з 6 жовтня встановився антициклонічний характер погоди, який у народі називається бабиним літом. За прогнозами синоптиків, така погода триватиме ще кілька днів.
Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія 7 жовтня, середньодобова температура повітря у четвер, 6 жовтня, перевищила 11,5 градусів тепла.
Кліматологи уточнили, що бабине літо триватиме аж до переходу цього показника через 11,5 градуса в бік зниження.
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Нагадаємо, бабине літо зазвичай спостерігається у жовтні-листопаді. Такий період настає, якщо антициклон стоїть протягом п’яти днів, а температура піднімається до 15-20 градусів вдень.