Повторное наступление на Киев: Наев спрогнозировал, сколько времени должны готовиться РФ и Беларусь
Повторное наступление на Киев с территории Беларуси возможно, но для формирования соответствующих сил понадобится ориентировочно 2-3 месяца. Об этом заявил генерал-лейтенант и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
– Он возможен. Для этого необходимо создать такие силы. На это уйдет определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, необходимо примерно 2-3 месяца. Сейчас Киев защищен лучше, – убежден военный ВСУ.
По его словам, Беларусь нападет на Украину, если получит команду от Российской Федерации. Однако для этого нужно собрать силы, а в случае реальной угрозы ВСУ поменяют состав сил.
– Беларусь это выполнит, когда она получит соответствующую команду от Российской Федерации. Когда дожмут режим Республики Беларусь, они будут способны на такое. Генерал Залужный полностью владеет этой ситуацией, и если будут изменения обстановки у противника, соответственно, мы изменим свой состав сил.
Генерал-лейтенант ВСУ рассказал, что происходит сейчас на границе с Беларусью. В частности, на территории страны продолжаются военные учения.
– Продолжаются объявленные, но пока не завершенные учения. Тренируют свои органы управления, тренируют свою систему железнодорожных перевозок, количество войск сейчас вдоль государственной границы Украины и Беларуси не увеличилось.