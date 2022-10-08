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Повторний наступ на Київ: Наєв спрогнозував, скільки часу мають готуватися РФ та Білорусь

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Повторний наступ на Київ: Наєв спрогнозував, скільки часу мають готуватися РФ та Білорусь
Фото: УНІАН

Повторний наступ на Київ з території Білорусі можливий, але для формування відповідних сил знадобиться орієнтовно 2−3 місяці. Про це заявив генерал-лейтенант і командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

– Він можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, необхідно десь 2-3 місяці. Зараз Київ захищений краще, – переконаний військовий ЗСУ.

За його словами, Білорусь нападе на Україну, якщо отримає команду від Російської Федерації. Однак для цього потрібно зібрати сили, а у разі реальної загрози ЗСУ змінять склад сил.

Зараз дивляться

– Білорусь це виконає, коли вона отримає відповідну команду від Російської Федерації. Коли дотиснуть режим Республіки Білорусь, вони будуть спроможними на таке. Генерал Залужний повністю володіє цією ситуацією, і якщо будуть зміни обстановки у противника, відповідно, і ми змінимо свій склад сил.

Генерал-лейтенант ЗСУ розповів, що відбувається зараз на кордоні з Білоруссю. Зокрема, на території країни продовжуються військові навчання.

– Тривають оголошені, але поки не завершені навчання. Тренують свої органи управління, тренують свою систему залізничних перевезень, кількість військ зараз вздовж державного кордону України та Білорусі не збільшилася.

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