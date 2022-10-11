Октябрь, 11 в 15:39

По сообщениям очевидцев, в украинском небе была замечена российская ракета большой дальности Р-37.

Именно этими ракетами летом российские войска обстреляли Краматорск, разрушив десять многоэтажек.

Что известно о ракете Р-37, а также о ее технических характеристиках — далее в материале Фактов ICTV.

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Назначение и модификации ракеты Р-37

Р-37 — это управляемая авиационная ракета большой дальности.

Предназначена для поражения воздушных целей (истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов, крылатых ракет). Хотя россиянам это не мешает стрелять по мирным городам, уничтожая жилые дома.

Р-37 может запускаться в любое время суток, с разных ракурсов на фоне земной и водной поверхности. Ракета может применяться с истребителей-перехватчиков Миг-31БМ.

В 1980-х годах началась разработка ракеты на основе Р-33 для вооружения истребителя-перехватчика Миг-31М. В 1983 году уже был готов эскиз ракеты, которая получила маркировку К-37. Разработкой занималось КБ Вымпел.

В 1997 году РФ захотела использовать исключительно российские компоненты, поэтому отказалась от украинских. С тех пор работы замедлились.

На базе Р-37 была разработана ракета типа воздух-воздух большой дальности Р-37М (РВВ-БД). Эта модификация может применяться с самолета Су-35 и имеет два режима твердотопливного ракетного двигателя. Ориентировочный срок службы — восемь лет.

В 2020 году модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.

Ракета Р-37М может сопровождать свои цели как полуактивным, так и активным радиолокационным самонаведением. Р-37М считают мощной и эффективной, ведь она значительно маневреннее Р-37.

Ракета способна поражать цели с любой высоты (от 15 до 25 тыс. м). Осколочно-фугасная боеголовка достигает около 60 кг. Этого достаточно, чтобы критически повредить даже большой самолет.

Особенности и ключевые характеристики Р-37

Прежде всего ее трудно перехватить. Она считается одной из самых мощных ракет типа воздух-воздух в мире и обладает впечатляющей дальностью полета до 300 км.

Скоростью ракеты — 6 Махов (около 7 350 км), а боевая нагрузка — 60 кг.

Ракеты Р-37 предназначены для поражения воздушных целей, имеют следующие технические характеристики: