Может поражать цель на расстоянии 300 км: что известно о российских ракетах Р-37
По сообщениям очевидцев, в украинском небе была замечена российская ракета большой дальности Р-37.
Именно этими ракетами летом российские войска обстреляли Краматорск, разрушив десять многоэтажек.
Что известно о ракете Р-37, а также о ее технических характеристиках — далее в материале Фактов ICTV.
Назначение и модификации ракеты Р-37
Р-37 — это управляемая авиационная ракета большой дальности.
Предназначена для поражения воздушных целей (истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов, крылатых ракет). Хотя россиянам это не мешает стрелять по мирным городам, уничтожая жилые дома.
Р-37 может запускаться в любое время суток, с разных ракурсов на фоне земной и водной поверхности. Ракета может применяться с истребителей-перехватчиков Миг-31БМ.
В 1980-х годах началась разработка ракеты на основе Р-33 для вооружения истребителя-перехватчика Миг-31М. В 1983 году уже был готов эскиз ракеты, которая получила маркировку К-37. Разработкой занималось КБ Вымпел.
В 1997 году РФ захотела использовать исключительно российские компоненты, поэтому отказалась от украинских. С тех пор работы замедлились.
На базе Р-37 была разработана ракета типа воздух-воздух большой дальности Р-37М (РВВ-БД). Эта модификация может применяться с самолета Су-35 и имеет два режима твердотопливного ракетного двигателя. Ориентировочный срок службы — восемь лет.
В 2020 году модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.
Ракета Р-37М может сопровождать свои цели как полуактивным, так и активным радиолокационным самонаведением. Р-37М считают мощной и эффективной, ведь она значительно маневреннее Р-37.
Ракета способна поражать цели с любой высоты (от 15 до 25 тыс. м). Осколочно-фугасная боеголовка достигает около 60 кг. Этого достаточно, чтобы критически повредить даже большой самолет.
Особенности и ключевые характеристики Р-37
Прежде всего ее трудно перехватить. Она считается одной из самых мощных ракет типа воздух-воздух в мире и обладает впечатляющей дальностью полета до 300 км.
Скоростью ракеты — 6 Махов (около 7 350 км), а боевая нагрузка — 60 кг.
Ракеты Р-37 предназначены для поражения воздушных целей, имеют следующие технические характеристики:
- Максимальная дальность пуска — 200 км (Р-37М — 300 км)
- Минимальная дальность пуска — 1 км
- Скорость полета — 6 махов
- Длина ракеты — 4,20 м (Р-37М — 4,06 м)
- Может сбивать цель на скорости до 2 500 км
- Стартовый вес — 600 кг
- Боевая часть-осколочно-фугасная) — 60 кг
- Система наведения: инерционная, с радиокоррекцией и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории, головка наведения 9Б-1388.