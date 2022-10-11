Жовтень, 11 в 15:39

За повідомленнями очевидців, в українському небі помітили російську ракету великої дальності Р-37.

Саме цими ракетами влітку російські війська обстріляли Краматорськ, зруйнувавши десять багатоповерхівок.

Що відомо про ракету Р-37, а також про її технічні характеристики – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Призначення та модифікації ракети Р-37

Р-37 – керована авіаційна ракета великої дальності.

Призначена для ураження повітряних цілей (винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників, літаків військово-транспортної авіації, вертольотів, крилатих ракет). Хоча росіянам це не заважає стріляти по мирних містах, знищуючи житлові будинки.

Р-37 може запускатися в будь-який час доби, з різних ракурсів на тлі земної та водної поверхні. Ракета може застосовуватись із винищувачів-перехоплювачів МіГ-31БМ.

У 1980-х роках почалася розробка ракети на основі Р-33 для озброєння винищувача-перехоплювача МіГ-31М. У 1983 році вже був готовий ескіз ракети, яка отримала маркування К-37. Розробкою займалося КБ Вимпел.

У 1997 році РФ захотіла використовувати виключно російські компоненти, тому відмовилася від українських. З того часу роботи сповільнились.

На базі Р-37 було розроблено ракету типу повітря-повітря великої дальності Р-37М (РВВ-БД). Ця модифікація може застосовуватися з літака Су-35 та має два режими твердопаливного ракетного двигуна. Орієнтовний термін служби – вісім років.

В 2020 році модифікація ракети Р-37М була інтегрована в комплекс озброєння винищувача п’ятого покоління Су-57, також пройшли випробувальні пуски ракети з борту Су-35С.

Ракета Р-37М може супроводжувати свої цілі як напівактивним, так і активним радіолокаційним самонаведенням. Р-37М вважають потужною та ефективною, адже вона значно маневреніша за Р-37.

Ракета здатна вражати цілі з будь-якої висоти (від 15 до 25 тис. м). Осколково-фугасна боєголовка сягає близько 60 кг. Цього достатньо, щоб критично пошкодити навіть великий літак.

Особливості та ключові характеристики Р-37

Передусім її важко перехопити. Вона вважається однією з найпотужніших ракет типу повітря-повітря у світі та має вражаючу дальністю польоту до 300 км.

Швидкістю ракети – 6 махів (близько 7 350 км), а бойове навантаження – 60 кг.

Ракети Р-37 призначені для ураження повітряних цілей, мають такі технічні характеристики: