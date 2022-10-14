Под Киевом сегодня возможны звуки взрывов – это учения саперов и разминирование

Октябрь, 14 в 11:32

В Киевской областной военной администрации предупредили, что сегодня, 14 октября, жители столицы и области могут слышать звуки взрывов.

Там объяснили, что в Вышгородском районе проходят учения для саперов, которые будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Кроме того, на территории области продолжаются работы по разминированию, сегодня саперы будут уничтожать найденные взрывоопасные предметы.

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В частности, в Бучанском районе контролируемый подрыв планируется с 10:00 до 12:00, а в Вышгородском – с 14:00 до 17:00.

В Киевской области после деоккупации часто проводятся учения саперов и обезвреживание взрывоопасных предметов, оставленных российскими оккупантами. Потому жители региона периодически слышат взрывы, связанные именно с этими причинами, а не с очередной атакой РФ.