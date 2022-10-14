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Факти / Україна / Суспільство

Під Києвом сьогодні можливі звуки вибухів – це навчання саперів та розмінування

Валентина Летяк, редакторка стрічки
САПЕРЫ
Фото: УНІАН

У Київській обласній військовій адміністрації попередили, що сьогодні, 14 жовтня, жителі столиці та області можуть чути звуки вибухів.

Там пояснили, що у Вишгородському районі проходять навчання для саперів, які відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Окрім того, на території області тривають роботи з розмінування, сьогодні сапери знищуватимуть знайдені вибухонебезпечні предмети.

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Зокрема, у Бучанському районі контрольований підрив планується з 10:00 до 12:00, а у Вишгородському – з 14:00 до 17:00.

На Київщині після деокупації часто проводяться навчання саперів та знешкодження вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупантами. Тому мешканці регіону періодично чують вибухи, пов’язані саме з цими причинами, а не з черговою атакою РФ.

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