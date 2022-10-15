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Киевскую область обстреляли ракетой Кинжал: Игнат рассказал подробности

Юля Захарченко, редактор ленты
Киевскую область обстреляли ракетой Кинжал: Игнат рассказал подробности
Фото: Getty Images

Российские оккупанты обстреляли Киевскую область ракетой Кинжал — это гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности атаки утром 15 октября.

— Был удар по еще одному инфраструктурному объекту. По предварительной информации, это была ракета Кинджал. Вы уже знаете ее историю, предварительно была запущена с российского истребителя МиГ-31. Данный тип вооружения фактически летит с воздушного носителя с Питера, и летит по баллистической траектории.

По его словам, ракета Кинжал запущена с воздуха в верхних слоях атмосферы. Поэтому она опускается на большой скорости – от более 8 тыс. км в час.

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— К сожалению, средств для противодействия у нас пока нет. И не только у нас — это новый тип ракеты, которая может поражать цели на большой скорости с такого большого расстояния, — рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

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