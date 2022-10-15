Октябрь, 15 в 7:27

Утром во время воздушной тревоги в Киевской области раздались взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

По словам очевидцев, взрывы были слышны и в Киеве.

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Пока официальной информации о случившемся нет. Ожидаем подтверждения.

Карта воздушных тревог по состоянию на данный момент:

Не оставляйте укрытий до отбоя тревоги.

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