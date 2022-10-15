В Киеве и Киевской области перед тревогой раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Утром во время воздушной тревоги в Киевской области раздались взрывы.
Об этом сообщают в соцсетях.
По словам очевидцев, взрывы были слышны и в Киеве.
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Пока официальной информации о случившемся нет. Ожидаем подтверждения.
Карта воздушных тревог по состоянию на данный момент:
Не оставляйте укрытий до отбоя тревоги.
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