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Факты / Происшествия

В Киеве и Киевской области перед тревогой раздались взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

Утром во время воздушной тревоги в Киевской области раздались взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

По словам очевидцев, взрывы были слышны и в Киеве.

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Пока официальной информации о случившемся нет. Ожидаем подтверждения.

Карта воздушных тревог по состоянию на данный момент:

Не оставляйте укрытий до отбоя тревоги.

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