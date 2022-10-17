Октябрь, 17 в 18:09

В последнее время российские оккупанты все чаще атакуют территорию Украины дронами-камикадзе Герань-2.

Последняя атака произошла сегодня, 17 октября 2022 года. Враг запустил дроны-камикадзе, целью которых был объект инфраструктуры возле железнодорожного вокзала Киева.

Что известно о вражеских беспилотниках Герань-2 — далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Герань-2: что это за дроны

Это иранские дроны Shahed-136, которые РФ маркирует как Герань-2.

После закупки дронов у Ирана россияне нанесли на Shahed-136 маркировку Герань-2.

В переводе на украинский герань — пеларгония или калачики, род цветковых растений из семейства гераниевых.

Почему россияне решили назвать убийственное оружие в честь цветка — неизвестно.

Впервые эта модель была представлена в 2020 году, а еще через год состоялась презентация пусковой установки на грузовике для залпового пуска БПЛА.

Максимальная дальность полета Shahed-136 — 2 тыс. км, а эффективная — 1 тыс. км. Летает такой беспилотник на высоте от 60 до 4 тыс. м с крейсерской скоростью около 180 км/ч.

Особенностью Shahed-136/Герань-2 является тот факт, что он не управляется оператором и не имеет оптических приборов. Беспилотник следует по заранее составленному маршруту и поражает цель по конкретным заданным координатам.

Боевая часть весит около 20-40 кг, а радиус поражения обломками составляет не менее 100 м.

На самом деле, беспилотник имеет высокую разрушительную силу: он легко разбивает кирпичные стены и перекрытия из бетонных плит.

Кроме этого, Герань-2 оснащен спутниковой навигацией типа CRPA и инерционной системой.

Кроме того, не рекомендуется фотографировать и распространять обломки дронов, ведь каждый беспилотник был наведен на конкретную цель. Соответственно, обломки свидетельствуют о попадании Герань-2. Этими снимками может воспользоваться враг.

Самый главный минус Герань-2 — громкий бензиновый двигатель. Прилет беспилотника напоминает звук мопеда или бензопилы. Это делает его довольно заметным в воздухе.

Точная стоимость дрона Герань-2 доподлинно неизвестна. И хотя российские СМИ время от времени отрицают тот факт, что Герань-2 имеет иранское происхождение, характеристики, обломки и особенности нанесенных атак указывают на обратное.

Как бороться с дронами-камикадзе Герань-2

Сегодняшняя утренняя атака Герань-2 на центр столицы спровоцировала множество вопросов у украинцев — можно ли их самостоятельно сбивать, как это делать и как вообще бороться с атаками вражеских беспилотников.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал Фактам ICTV, что сбивать Герань-2 иранского происхождения можно из обычного стрелкового оружия.

— Это можно сделать. Они сбиваются стрелковым оружием. Единственное условие — надо попасть. Если попасть в двигатель или головную часть, где находится управляющая электроника, то он не сможет лететь дальше. Если попадете в крыло, то будет только дырка. Поэтому стрелковым оружием вполне возможно его сбить, дрон летит на высоте до 150 м, а автомат дает до 400 м. Поэтому те, кто имеют оружие, могут попытаться это сделать, – отмечает Жданов.

Эксперт также добавляет, что единственная проблема – плотность огня автомата очень небольшая, плюс он стреляет из рук, а это тоже не дает стабилизации самого автомата. Однако попасть в дрон вполне реально.

Жданов добавил, что эффективным против этого летального оружия является самое низкое звено противовоздушной обороны – это тактические средства близкого радиуса действия.

Но такая ПВО имеет малый радиус действия, поэтому их нужно очень много.

— В основном главным средством борьбы с такими дронами должна стать радиоэлектронная борьба, которая будет их выводить из строя и ослеплять, чтобы они теряли свою эффективность, – рассказал Жданов.

По словам эксперта, в идеале стоит создать антидронний купол. Кроме того, разговоры о таком куполе вокруг Киева уже есть.

Фото: Виталий Кличко