Жовтень, 17 в 18:09

Останнім часом російські окупанти все частіше атакують територію України дронами-камікадзе Герань-2.

Остання атака сталася сьогодні, 17 жовтня 2022 року. Ворог запустив дрони-камікадзе, ціллю яких був об’єкт інфраструктури біля залізничного вокзалу Києва.

Що відомо про ворожі безпілотники Герань-2 – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Герань-2: що це за дрони

Це іранські дрони Shahed-136, які РФ маркує як Герань-2.

Після закупівлі дронів у Ірану росіяни нанесли на Shahed-136 маркування Герань-2.

Українською герань перекладається як пеларгонія, або калачики — рід квіткових рослин з родини геранієвих.

Чому росіяни вирішили назвати вбивчу зброю на честь квітки – невідомо.

Вперше ця модель була представлена в 2020 році, а ще через рік відбулася презентація пускової установки на вантажівці для залпового пуску БПЛА.

Максимальна дальність польоту Shahed-136 – 2 тис. км, а ефективна – 1 тис. км. Літає такий безпілотник на висоті від 60 до 4 тис. м з крейсерською швидкістю близько 180 км/год.

Особливістю Shahed-136/Герань-2 є той факт, що він не керується оператором і не має оптичних приладів. Безпілотник слідує за заздалегідь складеним маршрутом і вражає ціль за конкретними заданими координатами.

Бойова частина важить близько 20-40 кг, а радіус ураження уламками становить не менше 100 м.

Насправді безпілотник має високу руйнівну силу: він легко розбиває цегляні стіни і перекриття з бетонних плит.

Крім цього, Герань-2 оснащений супутниковою навігацією типу CRPA та інерційною системою.

Крім того, не рекомендовано фотографувати та поширювати уламки дронів, адже кожен безпілотник був наведений на конкретну ціль. Відповідно, уламки свідчать про влучання Герань-2. Цими знімками може скористатися ворог.

Найголовніший мінус Герань-2 – гучний бензиновий двигун. Приліт безпілотника нагадує звук мопеда або бензопили. Це робить його доволі помітним у повітрі.

Точна вартість дрона Герань-2 достеменно невідома. І хоч російські ЗМІ час від часу заперечують той факт, що Герань-2 має іранське походження, характеристики, уламки та особливості завданих атак вказують на протилежне.

Як боротися з дронами-камікадзе Герань-2

Сьогоднішня ранкова атака Герань-2 на центр столиці спровокувала безліч запитань в українців – чи можна їх самостійно збивати, як це робити та як взагалі боротися з атаками ворожих безпілотників.

Військовий експерт Олег Жданов розповів Фактам ICTV, що збивати Герань-2 іранського походження можна зі звичайної стрілецької зброї.

– Це можна зробити. Вони збиваються стрілецькою зброєю. Єдина умова – треба влучити. Якщо влучити у двигун чи головну частину, де знаходиться керуюча електроніка, то він не зможе летіти далі. Якщо влучите у крило, то буде лише дірка. Тому стрілецькою зброєю цілком можливо його збити, дрон летить на висоті до 150 м, а автомат дає до 400 м. Тому ті, хто мають зброю, можуть спробувати це зробити, – зазначає Жданов.

Експерт також додає, що єдина проблема – щільність вогню автомата дуже невелика, плюс він стріляє з рук, а це теж не дає стабілізації самого автомата. Проте влучити у дрон цілком реально.

Жданов додав, що ефективною проти цієї летальної зброї є найнижча ланка протиповітряної оборони – це тактичні засоби близького радіусу дії.

Але така ППО має малий радіус дії, тому їх потрібно дуже багато.

– В основному головним засобом боротьби з такими дронами повинна стати радіоелектронна боротьба, яка буде їх виводити з ладу і осліплювати, щоб вони втрачали свою ефективність, – розповів Жданов.

За словами експерта, в ідеалі варто створити антидронний купол. Крім того, розмови про такий купол навколо Києва вже відбуваються.

Фото: Віталій Кличко