Октябрь, 05 в 14:15

Все чаще Россия атакует украинские города дронами-камикадзе. Летальные аппараты фиксируют в Одессе, Николаеве, Кривом Рогу, Харьковские области.

А в течение ночи 5 октября российские войска атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе типа Shahed-136.

Что известно о дронах-камикадзе — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Дрон-камикадзе: что это

Это тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью. Они способны долгое время находиться в воздухе в режиме ожидания вблизи цели и оперативно атаковать ее после получения соответствующей команды от оператора.

Кроме того, дроны-камикадзе способны выполнять задание, на которое их запрограммировали автоматически.

Такие дроны сочетают в себе преимущества беспилотного летательного аппарата (БпЛА) и боевой части авиационной бомбы.

Дроны-камикадзе еще называют “барражирующим боеприпасом“, дословно переводится как бродячий боеприпас. Дело в том, что в дроны можно заранее заложить данные о цели, и они будут уже самостоятельно искать ее или просто ударят по указанным координатам.

Такие дроны могут находить цель уже после запуска и управляются оператором до момента удара. Это и отличает дроны-кабикадзе от ракет.

То есть благодаря барражирующему боеприпасу, возможно залететь в район цели и там увидеть дополнительные.

Например, человек, управляющий дроном, может увидеть более приоритетную цель или не обнаружить их и начать исследовать другой район. Для этого достаточно обычной или телевизионной камеры.

Какие страны изготавливают дроны-камикадзе

В 1982 году Израиль, который в начале Ливанской войны с помощью первых БПЛА разгромил противовоздушную оборону противника.

Тогда БПЛА использовались для поиска радаров ливанской армии, имитировали настоящие самолеты и наводили высокоточные боеприпасы.

После этого в Израиле начали думать над созданием дрона, который мог бы сам уничтожать цели противника. В 1989 году появился барражирующий боеприпас IAI Harpy.

По принципу работы это был обычный БПЛА, который летал по заданному маршруту, но был оснащен системой пассивного радиолокационного наведения и боевой частью.

В полете IAI Harpy ловит радиолокационные станции противника и врезается в них, уничтожая цель. Удар при столкновении приводит в действие боевую часть.

Дрон-камикадзе Harpy состоит на вооружении Чили, Индии, Израиля, Южной Кореи, Турции и Китая.

Также Израиль производит дроны-камикадзе:

Harop — предназначен для поражения важных наземных целей противника, а также малозаметных стационарных и мобильных наземных (морских) целей. Также этот дрон можно использовать для разведки.

— предназначен для поражения важных наземных целей противника, а также малозаметных стационарных и мобильных наземных (морских) целей. Также этот дрон можно использовать для разведки. Sparrow — может находиться в воздухе около 6 ч на расстоянии от 20 до 120 км от места старта.

— может находиться на расстоянии Spike Firefly — оснащен 400 г боевой частью, дальность полета от места запуска достигает 500-1500 м. Продолжительность барражирования зависит от количества батарей и составляет от 15 до 30 минут.

Еще один довольно популярный дрон-камикадзе Fire Shadow разработан международной корпорацией МВDA (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и США).

Этот летательный аппарат обеспечивает армию высокоточной огневой поддержкой на значительной глубине фронта. Предназначен Fire Shadow для уничтожения целей в заданном районе.

Дальность действия — до 100 км, боеприпас может барражировать на высоте около 4 600 м в течение 6 ч.

Также дроны-камикадзе изготавливаются:

Китаем — БПБ WS-43.

Польшей — Warmate .

. Россией — Ланцет . Предназначен для образования воздушных минных полей.

. Предназначен для образования воздушных минных полей. Ираном — Shahed 136

США — Switchblade 300 и Switchblade 600

Эти модели барражирующих боеприпасов являются самыми популярными.

Какие дроны-камикадзе Украина

Сейчас украинская армия активно использует американские дроны-камикадзе Switchblade 300 и 600.

Американские дроны оборудованы видеокамерой и GPS-навигацией. Ними можно управлять на расстоянии до 40 км, и в воздухе они способны держаться до 40 мин., а дальше дело за мощной боеголовкой.

Switchblade 300 — это более легкая версия. Этот дрон способен преодолеть до 10 км и находиться в воздухе около 10 мин., обезвреживая пехоту противника и легкую бронированную технику.

Еще в мае 2022 года сообщалось, что США передаст Украине 121 беспилотник Phoenix Ghost.

БПЛА Гоуст (Ghost), которые вошли в состав одно из американских пакетов вооружения для Украины, являются одноразовыми и самоуничтожаются после использования.

Дрон может быть использован для наблюдения с воздуха, однако его основное назначение – атаковать.

Какими дронами-камикадзе Россия обстреливает Украину

Чаще всего РФ атакует украинскую территорию дронами-камикадзе Ланцет и иранскими Shahed 136.

В Воздушных силах ВСУ отмечают, что максимальная скорость дрона Ланцет составляет 110 км/ч во время горизонтального полета и 300 км/ч во время атаки на цель, а наибольшая дальность действия – 40 км.

Есть две версии ударного беспилотника, в частности Ланцет-1 и Ланцет-3. Дроны имеют одинаковый планер с двойными Х-образными крыльями, похожи за внутренними системами, однако отличаются размерами и нагрузкой.

Иранский дрон-камикадзе Shahed 136 предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Приводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам.

Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.

Иранский дрон трудно отследить, однако возможно уничтожить обычным стрелковым оружием. Кроме того, Shahed 136 создают сильный шум, который помогает найти и сбить его.