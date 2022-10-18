Октябрь, 18 в 16:36

17 октября 2022 года русская армия атаковала столицу Украины иранскими дронами Shahed-136.

В Киевской городской военной администрации подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе.

Возможно ли сбить Shahed-136 стрелковым оружием и может ли это сделать обычный украинец — узнавали Факты ICTV.

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Реально ли сбить Shahed-136 стрелковым оружием и как это сделать

Сразу после массированного обстрела столицы советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал видео с места событий и сообщил, что патрульные полицейские, боец ТрО, оперативник уголовного розыска и спецназовец сбили Shahed-136 над Киевом.

Причем сбили дрон они из автоматов и пистолетов.

Геращенко призвал украинцев, которые имеют оружие, сбивать вражеские дроны.

Сразу после этого в сети появились специальные таблицы-инструкции, которые объясняют украинцам принцип сбивания иранских дронов.

Кажется, все просто — заметил дрон, начал стрелять, сбил цель. Однако руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что обычным украинцам сбить Shahed-136 очень трудно.

— Это не невозможно. Это возможно, теоретически. Это трудно сделать, ведь для того, чтобы их сбивать эффективно из стрелкового оружия, нужен соответствующий калибр. Это должно быть крупнокалиберное оружие, что-то вроде пулемета, — отмечает Мусиенко.

Если нет пулемета, вражеский дрон можно сбить автоматом, но используя трассирующие пули.

Трассирующий снаряд — разновидность артиллерийского снаряда специального назначения, который светится в полете и оставляет за собой дымный след.

Обычно в задней части такого снаряда располагается трассер, который зажигается во время горения пороха в момент выстрела и дает хорошо различимое яркое свечение.

— Когда такие пули летят, они светятся. Тогда ты видишь, куда они летят, соответственно, легче прицелиться и сбить дрон, — говорит эксперт.

Мусиенко добавляет, если таких шаров нет, то очень трудно поразить такой объект как Shahed-136.

— Хоть дроны и летят не очень быстро, но и не так медленно для того, чтобы из обычного стрелкового оружия попасть. Хотя это не невозможно. Теоретически, сбить его с обычного оружия можно, но надо иметь для этого трассер, чтобы видеть, куда ты фактически стреляешь, — добавляет Мусиенко.

По поводу таблиц-инструкций по сбиванию Shahed-136 Мусиенко отмечает, что для этого нужно тренироваться.

— Хорошо, что есть такие инструкции. Однако, чтобы сбить дрон, нужно тренироваться. Например, когда вы стреляете обычной очередью, вы же не видите полет пули. Вам трудно выстроить ее по траектории, а когда у вас трассирующие пули — легче, ведь видно, куда они летят, — отвечает Мусиенко.

Военный эксперт Олег Жданов тоже говорит, что сбить иранские дроны Shahed-136 из стрелкового оружия вполне возможно.

— Это можно сделать. Они сбиваются стрелковым оружием. Единственное условие — надо попасть. Если попасть в двигатель или головную часть, где находится управляющая электроника, то он не сможет лететь дальше. Если попадете в крыло, то будет только дырка. Поэтому стрелковым оружием вполне возможно его сбить, дрон летит на высоте до 150 м, а автомат дает до 400 м. Поэтому те, кто имеют оружие, могут попытаться это сделать, — отмечает Жданов.

Эксперт также добавляет, что единственная проблема — плотность огня автомата очень небольшая, плюс он стреляет из рук, а это тоже не дает стабилизации самого автомата. Однако попасть в дрон вполне реально.

Однако ни в коем случае нельзя стрелять по дронам из окон жилых домов.

В эфире телемарафона Єдині новини спикер командования Юг Юрий Игнат призвал украинцев не стрелять по дронам, ведь эти пули падают на головы обычным прохожим.

— В общем, 43 дроны были запущены с юга по территории Украины. 37 из них были уничтожены. Дайте военным делать свою работу, не нужно самостоятельно стрелять из окон, — сказал Игнат.

Также Игнат призвал украинцев не публиковать и не распространять в соцсетях информацию о работе украинской ПВО, ведь это помогает врагу.

Фото: Антон Геращенко