Октябрь, 20 в 15:22

На своем YouTube-канале украинский военный эксперт Олег Жданов высказал собственное мнение про американские системы противовоздушной обороны C-RAM.

Жданов отметил, что эта система легко справится с иранскими дронами-камикадзе.

В то же время 10 октября 2022 года руководитель благотворительного фонда Повернись живим Тарас Чмут в подкасте Фронтовая поплавка отметил, что комплексы тактической ПВО C-RAM способны эффективно защищать украинские города от атак крылатых ракет и дронов-камикадзе. Поэтому их получение для ВСУ очень желательно.

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Что известно о системе противовоздушной обороны C-RAM и ее технических характеристиках — смотрите в материале Фактов ICTV.

ПВО C-RAM: особенности

C-RAM — автоматическая система противовоздушной обороны. Основана на шестиствольном (или семиствольном) пулемете и имеет собственный радар, что позволяет ей работать в автоматическом режиме.

По словам Олега Жданова, C-RAM считается тактической системой близкого радиуса действия, а ее дальность до 4 км.

Особенность систем заключается в том, что они способны защищать территорию от ракетных, артиллерийских и минометных обстрелов врага.

То есть C-RAM способна сбивать ракеты, артиллерийские снаряды и уничтожать мины. Система ликвидирует соответствующую баллистическую цель во время ее полета.

— В чем ее особенность? Она предназначена для перехвата мин, снарядов. Например, снаряд у цели имеет скорость около 1000 м/с или даже больше. То есть снаряды летят со сверхзвуковой скоростью. Но установка C-RAM способна его заметить и отработать по нему своими боеприпасами, — подчеркивает Жданов.

ПВО может обнаружить и самостоятельно измерить показатели траектории боеприпасов в полете. Для этого используются РЛС (радиолокационная станция) и оптико-электронные с акустическими сенсорами. Кроме того, C-RAM можно интегрировать в общую систему обнаружения.

Современные многофункциональные РЛС с цифровыми антенными решетками способны не только обнаружить координаты и траекторию ракеты или снаряда, но и позицию врага, с которой осуществлялся запуск.

В ПВО C-RAM используется РЛС Giraffe-4 шведского производства. Giraffe-4 может определить координаты одновременно 5+ мин калибра 81 мм в полете и выяснить места минометных позиций.

Жданов напоминает: на сегодня коэффициент полезного действия (коэффициент вероятности перехвата) составляет 0,7 для мин и артиллерийских снарядов.

— То есть, эффективность очень высокая, — признает эксперт.

C-RAM против дронов-камикадзе

Олег Жданов отмечает, что система ПВО имеет очень высокий коэффициент перехвата мин и снарядов, поэтому с дронами она справится на 100%.

— Дроны она разорвет, как Тузик грелку. Дрон, который летит 150 км в час… для нее это не цель, а “как поиграть”, – пояснил эксперт.

По словам эксперта, системы ПВО в большинстве случаев стационарные. Также они бывают морского и сухопутного базирования.

Кроме того, до C-RAM немцы разработали свою систему MANTIS.

— Это немецкий комплекс на базе комплекса C-RAM. У нее более мощная система обнаружения и более мощная огневая часть. И это уже автоматическая пушка, которая поражает цели, – добавил Жданов.

Жданов указал, что система C-RAM давно на вооружении у наших стран-партнеров.

Примером системы C-RAM в США является Centurion. Она имеет корабельный зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS. Его шестиствольная 20 мм пушка способна поражать цели на расстоянии до 1,5 км при скорострельности 3000 выстрелов в минуту.

В общем, для поражения целей в воздухе C-RAM наиболее широко применяет высокоточные зенитные пушки и снаряды программируемого подрыва. Кстати, примером таких комплексов как раз и является немецкая система MANTIS.

Планируется, что комплексы C-RAM будут оснащаться лазерными пушками, уже доказавшими свою эффективность при уничтожении мин и неуправляемых ракет.

Фото: US Army