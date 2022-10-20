Жовтень, 20 в 15:22

На своєму YouTube-каналі військовий український експерт Олег Жданов висловив власну думку щодо американської системи протиповітряної оборони C-RAM.

Жданов зазначив, що ця система легко впорається з іранськими дронами-камікадзе.

Водночас 10 жовтня 2022 року керівник благодійного фонду Повернись живим Тарас Чмут у підкасті Фронтова поплава зазначив, що комплекси тактичної ППО C-RAM здатні ефективно захищати українські міста від атак крилатими ракетами та дронами-камікадзе. Тому їхнє отримання для ЗСУ є дуже бажаним.

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Що відомо про систему протиповітряної оборони C-RAM та її технічні характеристики – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

ППО C-RAM: особливості

C-RAM – автоматична система протиповітряної оборони. Основана на шестиствольному (або семиствольному) кулеметі та має власний радар, що дозволяє їй працювати в автоматичному режимі.

За словами Олега Жданова, C-RAM вважається тактичною системою близького радіусу дії, її дальність – до 4 км.

Особливість систем полягає у тому, що вони здатні захищати територію від ракетних, артилерійських та мінометних обстрілів ворога.

Тобто C-RAM збиває ракети, артилерійські снаряди та знищує міни. Система ліквідує відповідну балістичну ціль під час її польоту.

– В чому її особливість? Вона призначена для перехвату мін, снарядів. Наприклад, снаряд біля цілі має швидкість близько 1000 м/с або навіть більше. Тобто, снаряди летять з надзвуковою швидкістю. Але установка C-RAM здатна його помітити та відпрацювати по ньому своїми боєприпасами, – каже Жданов.

ППО може виявити та самостійно виміряти показники траєкторії боєприпасів у польоті. Для цього використовується РЛС (радіолокаційна станція) та оптико-електронні й акустичні сенсори. Крім того, C-RAM може бути інтегрована у загальну систему виявлення.

Сучасні багатофункціональні РЛС з цифровими антенними решітками здатні не лише виявити координати та траєкторію ракети чи снаряду, а й позицію ворога, з якої здійснювався запуск.

У ППО C-RAM використовується РЛС Giraffe-4 шведського виробництва. Giraffe-4 може визначити координати одночасно 5+ мін калібру 81 мм в польоті та з’ясувати місця мінометних позицій.

За словами Жданова, на сьогодні коефіцієнт корисної дії (коефіцієнт ймовірності перехвату) складає 0,7 для мін та артилерійських снарядів.

– Тобто, ефективність дуже висока, – наголошує експерт.

C-RAM проти дронів-камікадзе

Олег Жданов зазначає, що система ППО має дуже високий коефіцієнт ймовірного перехвату мін та снарядів, тому з дронами вона впорається на 100%.

– Дрони вона розірве, як Тузик грілку. Дрон, який летить 150 км на годину… для неї це не ціль, а “як пограти”, – вважає експерт.

За інформацією експерта, системи ППО в більшості випадків стаціонарні. Також вони бувають морського та сухопутного базування.

Крім того, до C-RAM німці розробили свою систему MANTIS.

– Це німецький комплекс на базі комплексу C-RAM. У неї більш потужна система виявлення і потужніша вогнева частина. І це вже автоматична гармата, яка вражає цілі, – додав Жданов.

Жданов зауважив, що система C-RAM давно на озброєнні у наших країн-партнерів.

Прикладом системи C-RAM у США є комплекс Centurion. Він має корабельний зенітний артилерійський комплекс Phalanx CIWS. Його шестиствольна 20 мм гармата здатна вражати цілі на відстані до 1,5 км при скорострільності 3000 пострілів на хвилину.

Загалом, для ураження цілей у повітрі C-RAM найбільш широко застосовує високоточні зенітні гармати та снаряди програмованого підриву. До речі, прикладом таких комплексів якраз і є німецька система MANTIS.

Планується, що комплекси C-RAM будуть оснащуватися лазерними гарматами, які вже довели свою ефективність при знищенні мін та некерованих ракет.

Фото: US Army