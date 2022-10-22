Жители Ковеля могут несколько дней не иметь света из-за атак РФ — мэр
После российских ударов по Волыни были повреждены энергообъекты, поэтому в некоторые жилые сектора могут в течение нескольких дней быть обесточены.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка.
— Из хорошего. По предварительной информации обошлось без пострадавших, — написал он.
Впрочем, по его данным, некоторые Telegram каналы разместили точные фото с места прилетов.
— То есть в нашей среде есть люди, которые так спешат похвастаться “новостью”, что аж забывают, что из наших пабликов рашисты скачивают эти фото и потом их использует их пропаганда? Перечень каналов у меня уже есть, — написал Чайка и добавил, что придется бороться с этим желанием владельцев Telegram каналов.
Мэр Ковеля пояснил, что пока в сети публикуют фото мест вражеских ударов, власть на местах работает над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.
— Должен предупредить, что жилой сектор, возможно, несколько дней будет без света. Также в связи с отсутствием электроснабжения не будут работать учебные заведения: школы и детсады, — пояснил Игорь Чайка.
Впоследствии он обновил информацию, по состоянию на 16:00 22 октября.
— К сожалению, восстановить работу объекта критической инфраструктуры, куда сегодня произошло точное попадание — скорее всего, уже не удастся. Повреждения очень серьезные, — с полноценным функционированием подстанции — не совместимы, удары оказались прицельными, — написал мэр Ковеля.
Чайка заверил, что власти города будут применять альтернативные источники энергии.
— Пожалуйста, пока делитесь водой, у кого она есть, пользуйтесь ручными водоколонками по городу. Знаю, что не у всех вода появилась, чтобы набрать про запас, в анонсированный период с 14 до 15 часов. К сожалению, на этажи пока что нельзя подать воду, поэтому пишите дальше в комментариях адреса! Будем подвозить воду на эти улицы, — написал он.
Городской голова добавил, что ситуация сейчас сложная, но контролируемая.