Жовтень, 22 в 17:21

Після російських ударів по Волині було пошкоджено енергооб’єкти, тому в деякі житлові сектори можуть протягом кількох днів бути знеструмлені.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

– З хорошого. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих, – написав він.

Втім, за його даними, деякі Telegram канали розмістили точні фото з місця прильотів.

Зараз дивляться

– Тобто в нашому середовищі є люди, які так спішать похвалитися “новиною”, що аж забувають, що з наших пабліків рашисти викачують ці фото і потім їх використовує їхня пропаганда? Перелік каналів у мене вже є, – написав Чайка та додав, що доведеться боротись з цим бажанням власників Telegram каналів.

Мер Ковеля пояснив, що поки у мережі публікують фото місць ворожих ударів, влада на місцях працює над відновленням електропостачання на об’єктах критичної інфраструктури.

– Мушу попередити, що житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла. Також у зв‘язку з відсутністю електропостачання не працюватимуть заклади освіти: школи та дитсадки, – пояснив Ігор Чайка.

Згодом він оновив інформацію, станом на 16:00 22 жовтня.

– На жаль, відновити роботу об‘єкта критичної інфраструктури, куди сьогодні відбулося точне влучання – найімовірніше, уже не вдасться. Ушкодження дуже серйозні, – з повноцінним функціонуванням підстанції – не сумісні, удари виявилися прицільними, – написав мер Ковеля.

Чайка запевнив, що влада міста буде застосовувати альтернативні джерела енергії.

– Будь ласка, поки діліться водою, в кого вона є, користуйтеся ручними водоколонками по місту. Знаю, що не у всіх вода з‘явилася, щоб набрати про запас, в анонсований період з 14 до 15 години. На жаль, на поверхи поки що не можна подати воду, тому пишіть далі в коментарях адреси! Будемо підвозити воду на ці вулиці, – написав він.

Міський голова додав, що ситуація наразі складна, але контрольована.