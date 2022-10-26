Приложение єППО впервые помогло сбить ракету Калибр на Юге Украины

Октябрь, 26 в 16:21

Мобильное приложение єППО, предназначенное для сообщения о замеченных вражеских воздушных угрозах, впервые помогло украинским защитникам сбить ракету российской армии утром 22 октября.

Об этом заявил член команды группы Технари, занимавшихся разработкой приложения, Геннадий Сульдин. По его словам, украинские зенитчики сбили крылатую ракету Калибр из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла после сообщения граждан о замеченном вражеском объекте.

– На Юге Украины произошло первое боевое применение приложения по российской крылатой ракете. Калибр летел на очень небольшой высоте, а благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался. Несколько бдительных граждан увидели ее и известили военных с помощью приложения. Наши зенитчики через несколько секунд получили целеуказание и сбили Калибр из ПЗРК Игла, — отметил он.

Сульдин рассказал, что для украинских сил ПВО большой ценностью является информация из сельской местности о российских ракетах и ​​дронах-камикадзе, которые чаще всего летят на низкой высоте в малонаселенных районах.

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Приложение создала группа Технари вместе со специалистами противовоздушной обороны. Разборку приложения согласовали с Оперативным командованием Юг и офицерами Воздушных сил ВСУ.