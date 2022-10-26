Додаток єППО вперше допоміг збити ракету Калібр на Півдні України

Жовтень, 26 в 16:21

Мобільний додаток єППО, призначений для повідомлення про помічені ворожі повітряні загрози, вперше допоміг українським захисникам збити ракету російської армії вранці 22 жовтня.

Про це заявив член команди групи Технарі, які займалися розробкою додатка, Генадій Сульдін. За його словами, українські зенітники збили крилату ракету Калібр з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла після повідомлення громадян про помічений ворожий об’єкт.

– На Півдні України відбулося перше бойове застосування додатка по російській крилатій ракеті. Калібр летів на дуже маленькій висоті, а завдяки особливостям рельєфу місцевості локаційно не спостерігався. Декілька пильних громадян побачили її та сповістили військових за допомогою додатка. Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання та збили Калібр з ПЗРК Ігла, – зазначив він.

Сульдін розповів, що для українських сил ППО великою цінністю є інформація з сільської місцевості про російські ракети та дрони-камікадзе, які найчастіше летять на низькій висоті у малонаселених районах.

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Додаток створила група Технірі разом з фахівцями протиповітряної оборони. Розборку застосунку узгодили з Оперативним командуванням Південь та офіцерами Повітряних сил ЗСУ.