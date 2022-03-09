Уничтожены дома, школы и больницы: сколько ущерба война нанесла Украине

Более 625 ракет за 2 недели войны выпустили россияне по мирным украинским городам. Российская армия без сожаления, капли человечности и разбора, игнорируя какие-либо правила с воздуха бьет по высоткам, школам, больницам.

Только по ориентировочным подсчетам оккупанты повредили или уничтожили 34 больницы, 202 школы, более 1,5 тыс. жилых домов. Последний случай на Харьковщине — в Изюме вражеская ракета попала в новенькую больницу, заполненную пациентами.

Россия цинично продолжает стирать с лица земли окрестности Киева, Чернигова, Сумы и Харькова. Только в Харькове за последние несколько дней враг атаковал около 30 школ, 27 детских садов, 5 вузов, детские интернаты.

Путинская орда продолжает атаковать аэропорты дороги мосты, заводы и даже пекарни. В Правительстве посчитали, что с начала войны транспортная инфраструктура Украины понесла убытки на $10 млрд.

– Украинскую инфраструктуру целенаправленно уничтожают. Речь идет о десятках мостов, сотнях километров дорог и железных дорог, гражданских и военных аэропортах. Мы ежедневно фиксируем все преступления и ущерб, который они причиняют, — говорит министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина возместит все убытки, которые она нанесла государству своей коварной войной.

Это подтверждают и эксперты, которые говорят, что РФ вынуждена будет выплачивать репарации, как это делала Германия после Второй мировой войны.

Между тем, по сообщениям западных СМИ, премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал стран партнеров разработать План Маршалла для Украины и помочь отстроить то, что цинично уничтожили российские оккупанты.

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