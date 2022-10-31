Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали: Зеленський висміяв РФ
Російська Федерація знову шантажує весь світ голодом. Інші країни почули від РФ, що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку у Росії говорили про “бойових птахів”, потім – про “бойових комах”, тепер – “бойове зерно”.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 30 жовтня.
– Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально – хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи, – наголосив глава держави.
Зеленський розповів, що у порту Чорноморськ уже завантажене чергове судно, яке зафрахтоване Продовольчою програмою ООН. Це балкер, на борту якого 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії – країни, яка перебуває на межі голоду.
– Це проблема не тільки про зростання цін на продукти, а й про фізичну нестачу їжі. Ми готові випустити це судно в море, як і всі інші, що вийшли з портів Одеси за час роботи експортної зернової ініціативи. Але цей балкер із пшеницею для Продовольчої програми ООН та інші судна з агропродукцією змушені чекати.