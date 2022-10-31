Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали: Зеленський висміяв РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали: Зеленський висміяв РФ
Фото: Офіс президента

Російська Федерація знову шантажує весь світ голодом. Інші країни почули від РФ, що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку у Росії говорили про “бойових птахів”, потім – про “бойових комах”, тепер – “бойове зерно”.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 30 жовтня.

– Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально – хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи, – наголосив глава держави.

Зеленський розповів, що у порту Чорноморськ уже завантажене чергове судно, яке зафрахтоване Продовольчою програмою ООН. Це балкер, на борту якого 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії – країни, яка перебуває на межі голоду.

Зараз дивляться

– Це проблема не тільки про зростання цін на продукти, а й про фізичну нестачу їжі. Ми готові випустити це судно в море, як і всі інші, що вийшли з портів Одеси за час роботи експортної зернової ініціативи. Але цей балкер із пшеницею для Продовольчої програми ООН та інші судна з агропродукцією змушені чекати.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка