Жовтень, 30 в 23:06

Російська Федерація знову шантажує весь світ голодом. Інші країни почули від РФ, що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку у Росії говорили про “бойових птахів”, потім – про “бойових комах”, тепер – “бойове зерно”.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 30 жовтня.

– Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально – хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи, – наголосив глава держави.

Зеленський розповів, що у порту Чорноморськ уже завантажене чергове судно, яке зафрахтоване Продовольчою програмою ООН. Це балкер, на борту якого 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії – країни, яка перебуває на межі голоду.

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