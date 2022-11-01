Украина будет держать под контролем способность энергетической архитектуры — Подоляк

Ноябрь, 01 в 21:38

Россия не может победить Украину в военном смысле, поэтому решила уничтожить энергетические объекты для нанесения максимального ущерба. Это была идея всей политической элиты РФ, в частности, российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, восстановление украинской энергосистемы — это вопрос не одного или двух дней, поскольку на ремонтные работы нужно больше времени.

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– Идея уничтожения энергетической и гидротехнической инфраструктуры Украины является не только идеей Кириенко, а всей политической элиты Российской Федерации, включая Путина. Они все сегодня имеют консенсус, что Украину победить нельзя в военном смысле, поэтому будем уничтожать в геноцидном смысле инфраструктуру, чтобы нанести максимальный ущерб жителям страны. Понимаете, идут аварийные отключения – это большая инфраструктурная проблема сегодня, потому что удары были не по одному объекту, трансформатору, ГЭС или ТЭЦ, а массовые атаки. Это вопрос не одного или двух дней, а того, что начиная с 10 октября мы постоянно имеем ремонтные работы большого объема.

Он уверяет, что партнеры готовы поставлять дополнительное оборудование и трансформаторы, однако для изготовления соответствующей техники нужно время. Украине приходится постоянно ремонтировать энергообъекты, повреждаемые российской армией.

– И партнеры говорят о том, что они готовы предоставить нам дополнительные материалы, технику, трансформаторы. Они производятся достаточно долго. Они готовы все это нам предоставлять, но ремонт – это теперь вопрос постоянного процесса. Мы будем постоянно ремонтировать то, что Россия сегодня разрушает. У России еще есть определенное количество крылатых ракет, но они имеют определенное ограничение с точки зрения точности. Есть определенное количество ракет, которые Иран начинает передавать России, к сожалению. К Ирану, например, можно было бы более агрессивно относиться с точки зрения уничтожения производств тех же дронов или ракет.

Подоляк наметил план действий украинского правительства, чтобы решить проблему электроснабжения и защитить инфраструктуру от дальнейших ударов ракетами и дронами-камикадзе.