Україна триматиме під контролем спроможність енергетичної архітектури – Подоляк

Листопад, 01 в 21:38

Росія не може перемогти Україну у військовому сенсі, тому вирішила знищити енергетичні об’єкти для завдання максимальної шкоди. Це була ідея всієї політичної еліти РФ, зокрема, російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, відновлення української енергосистеми – це питання не одного чи двох днів, оскільки на ремонтні роботи потрібно більше часу.

– Ідея знищення енергетичної та гідротехнічної інфраструктури України є не тільки ідеєю Кирієнка, а всієї політичної еліти Російської Федерації, включно з Путіним. Вони всі сьогодні мають консенсус, що Україну перемогти не можна у військовому сенсі, тому знищуватимемо в геноцидному сенсі інфраструктуру, щоб завдати максимальної шкоди для жителів країни. Розумієте, йдуть аварійні відключення – це велика інфраструктурна проблема сьогодні, тому що удари були не по одному об’єкту, трансформатору, ГЕС чи ТЕЦ, а масові атаки. Це питання не одного чи двох днів, а того, що починаючи з 10 жовтня ми постійно маємо ремонтні роботи великого обсягу.

Він запевняє, що партнери готові постачати додаткове обладнання та трансформатори, проте для виготовлення відповідної техніки потрібен час. Україні доводиться постійно ремонтувати енергооб’єкти, які пошкоджує російська армія.

Зараз дивляться

– І партнери говорять про те, що вони готові надати нам додаткові матеріали, техніку, трансформатори. Вони виготовляються достатньо довго. Вони готові все це нам надавати, але ремонт – це тепер питання постійного процесу. Ми постійно ремонтуватимемо те, що Росія нам сьогодні руйнує. У Росії ще є певна кількість крилатих ракет, але вони мають певне обмеження з точки зору точності. Є певна кількість ракет, які Іран починає передавати Росії, на жаль. До Ірану, наприклад, можна було б більш агресивно ставитися з точки зору знищення виробництв тих же дронів чи ракет.

Подоляк окреслив план дій українського уряду, щоб розв’язати проблему електропостачання та захистити інфраструктуру від подальших ударів ракетами та дронами-камікадзе.