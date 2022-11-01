Украинские беженцы могут вернуться в ЕС на зиму – глава МВД Чехии
Беженцы, которым были выданы временные визы в Европейском Союзе и которые уже находятся в Украине, могут вернуться в ЕС до наступления зимы.
Об этом пишет издание České noviny со ссылкой на министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.
По его словам, в ЕС прибыло около 4,3 млн беженцев, и примерно 1/5 часть из них уже вернулась. Приблизительно такая же статистика по возвращению и из Чехии, которая выдала украинским беженцам 454 тыс. виз.
– Украинцы, которым уже предоставлена временная защита в одном из государств ЕС, имеют право вернуться в ЕС, если условия не позволяют остаться в Украине на зиму, – сказал Ракушан.
По его словам, на зиму количество беженцев из Украины может возрасти до 5 млн, Чехия готова принять до 500 тыс. человек.
– Более полумиллиона беженцев – это уже большая нагрузка как для системы здравоохранения, так и для системы образования, но прежде всего для достойного размещения. Строить импровизированные палатки зимой точно не получится, – добавил Ракушан.
В настоящее время ЕС предоставляет временную защиту до конца марта 2023 года. Еврокомиссия уже договорилась о продлении еще на год, страны-члены обсудят это решение.