Ноябрь, 01 в 17:03

Беженцы, которым были выданы временные визы в Европейском Союзе и которые уже находятся в Украине, могут вернуться в ЕС до наступления зимы.

Об этом пишет издание České noviny со ссылкой на министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

По его словам, в ЕС прибыло около 4,3 млн беженцев, и примерно 1/5 часть из них уже вернулась. Приблизительно такая же статистика по возвращению и из Чехии, которая выдала украинским беженцам 454 тыс. виз.

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– Украинцы, которым уже предоставлена ​​временная защита в одном из государств ЕС, имеют право вернуться в ЕС, если условия не позволяют остаться в Украине на зиму, – сказал Ракушан.

По его словам, на зиму количество беженцев из Украины может возрасти до 5 млн, Чехия готова принять до 500 тыс. человек.

– Более полумиллиона беженцев – это уже большая нагрузка как для системы здравоохранения, так и для системы образования, но прежде всего для достойного размещения. Строить импровизированные палатки зимой точно не получится, – добавил Ракушан.

В настоящее время ЕС предоставляет временную защиту до конца марта 2023 года. Еврокомиссия уже договорилась о продлении еще на год, страны-члены обсудят это решение.