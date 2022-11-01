Листопад, 01 в 17:03

Біженці, яким було видано тимчасові візи в Європейському Союзі та які вже перебувають в Україні, можуть повернутися до ЄС до настання зими.

Про це пише видання České noviny з посиланням на міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана.

За його словами, до ЄС прибуло близько 4,3 млн біженців, і приблизно 1/5 частина з них уже повернулася. Приблизно така ж статистика щодо повернення і з Чехії, яка видала українським біженцям 454 тис. віз.

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– Українці, яким вже надано тимчасовий захист в одній із держав ЄС, мають право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють залишитися в Україні на зиму, – сказав Ракушан.

За його словами, на зиму кількість біженців з України може зрости до 5 млн, Чехія готова прийняти до 500 тис. осіб.

– Понад півмільйона біженців – це вже велике навантаження як для системи охорони здоров’я, так і для системи освіти, але насамперед для гідного розміщення. Будувати імпровізовані намети взимку точно не вийде, – додав Ракушан.

Наразі ЄС надає тимчасовий захист до кінця березня 2023 року. Єврокомісія вже домовилася про продовження ще на рік, країни-члени обговорять це рішення.