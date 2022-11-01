Ноябрь, 01 в 7:21

В Украине с сегодняшнего дня, 1 ноября, возросла стоимость срочного оформления внутреннего и загранпаспортов. Также увеличивается цена оформления проездного документа беженца.

В постановлении Кабинета Министров говорится, что стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней изменится с 252 до 496 грн, а за семь дней – с 704 до 993 грн.

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В то же время цена за оформление и обмен проездного документа беженца увеличится с 226 до 452 грн, а виды на временное проживание — с 352 до 452 грн.

Оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 до 399 грн. Также обновления будут касаться и обычного паспорта, удостоверяющего гражданство Украины.

Через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты), без учета оформления паспорта гражданина Украины впервые, в течение 20 рабочих дней увеличится со 126 до 248 грн, а загранпаспорта — с 352 до 496 грн.